Las noticias como son
Hoy Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Vladimir Turró, en La Habana y José Luis Tan Estrada, en México, continúan abordando la crisis sanitaria cubana y la ineficacia del gobierno para solucionar otra crisis: la energética. Preso político Félix Navarro sigue castigado en una prisión cubana
Episodios
-
diciembre 04, 2025
Las noticias como son
-
diciembre 04, 2025
¿Más inversionistas en medio de un corralito?
-
diciembre 03, 2025
Las noticias como son
-
diciembre 02, 2025
Las noticias como son
-
diciembre 01, 2025
Las noticias como son
-
noviembre 28, 2025
Las noticias como son
Foro