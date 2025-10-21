Enlaces de accesibilidad

Las Noticias Como Son | Entrevista a José Daniel Ferrer

Las Noticias Como Son | Entrevista a José Daniel Ferrer

José Daniel Ferrer, recién llegado al exilio forzado en EEUU, visita las oficinas de Radio Martí, emisora que durante años transmitió sus denuncias desde la isla.

