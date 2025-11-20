Enlaces de accesibilidad

Las Noticias Como Son

Las Noticias Como Son | 21 de noviembre del 2025

Hoy, en Las Noticias Como Son, Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Emilio Almaguer y José Luis Tan Estrada, abordan declaraciones de la hotelera Meliá justificando el poco turismo. También, se refuerza el “corralito” a empresas extranjeras en Cuba y de mal en peor los virus en la isla.

