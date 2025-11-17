Las Noticias Como Son | 18 de noviembre del 2025
Hoy, Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con el Dr. Roberto Serrano en Santiago de Cuba y el economista Orlando Freire Santana, en La Habana, traen el tema de la crisis epidemiológica en Cuba. También, una votación de la ONU sobre los presos del 11J y la caída continua del turismo ruso.
