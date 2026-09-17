Seguridad del Estado impide a cubanos asistir a evento de la Embajada de EEUU

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Agentes de la Seguridad del Estado cubana desplegaron este jueves una ola de intimidación y prohibiciones de salida de vivienda contra activistas, intelectuales y periodistas independientes para impedirles asistir a la actividad "Noches americanas", programada para este 17 de septiembre en la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

Entre los afectados se encuentran los integrantes del Centro de Estudios Convivencia (CEC). Su director, Dagoberto Valdés Hernández, denunció desde Pinar del Río que un oficial de la policía política se presentó en su domicilio para notificar la restricción.

“Hoy 17 de septiembre se presentó el Mayor "John", oficial de la Seguridad del Estado, para comunicarle a los miembros de Convivencia que tienen prohibido asistir a la actividad 'Noches americanas' que organiza la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Dijo: 'Se lo venimos a decir con anticipación para que no pasen una mala noche'”, relató Valdés a Martí Noticias.

Una medida similar enfrentó el activista Adelth Bonne, a quien se le impuso una reclusión domiciliaria forzosa bajo severas amenazas.

“Se presentó el oficial "Rodrigo", que es el que me reprime en estos últimos tiempos, y, en un tono descompuesto, me prohibió literalmente salir de mi casa desde hoy en la tarde hasta el sábado en la mañana para impedirme asistir”, declaró Bonne, recordando que el mismo agente fue quien lo forzó a renunciar al periodismo independiente el año pasado.

Las acciones represivas coinciden además con la detención del periodista y director de La Hora de Cuba, Henry Constantín Ferreiro, arrestado en Camagüey e incomunicado en el cuartel provincial de la Seguridad del Estado bajo un presunto delito de "desobediencia". Se presume que su arresto está vinculado a la invitación que también había recibido para la recepción diplomática.

Las "Noches americanas" constituyen una iniciativa de intercambio cultural, social y comunitario impulsada por la sede diplomática estadounidense en la isla.

El evento busca reunir a actores de la sociedad civil independiente, defensores de los derechos humanos y creadores para fomentar espacios de diálogo y conmemoración fuera del control estatal, razón por la cual ha sido blanco constante de hostigamiento por parte del régimen cubano.