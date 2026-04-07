La misión Artemis II inicia el regreso a casa (VIDEO)

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Los tripulantes de la cápsula Orión iniciaron este martes el regreso a la Tierra, tras fotografiar el lado oculto de la Luna, un hito en la historia de la exploración espacial.

Tras recuperar la comunicación, perdida temporalmente por alrededor de 40 minutos mientras la nave sobrevolaba la cara oculta del satélite, la tripulación recibió una llamada del presidente estadounidense Donald Trump, quien los felicitó e invitó a la Casa Blanca.

“Han inspirado al mundo”, le dijo Trump al equipo compuesto por los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hansen.

El mandatario resaltó el significado de este logro, que consolida a Estados Unidos como referente internacional en la carrera por regresar y establecer presencia permanente en la superficie lunar.

“Hoy han hecho historia y hacen que América esté orgullosa. No hay nada como lo que están haciendo al orbitar la Luna por primera vez en 50 años. Los humanos nunca han visto algo parecido a lo que están haciendo en una nave espacial tripulada”, destacó Trump.

Durante su paso por el lado oculto de la Luna, los tripulantes experimentaron casi una hora de oscuridad absoluta.

La cápsula Orión atravesó un eclipse total de Sol, cuando la Luna se interpuso totalmente entre la nave y el Astro Rey, un fenómeno astronómico excepcional, observable sólo en condiciones espaciales específicas.

Con anteojos especiales, los cuatro astronautas aprovecharon para fotografiar la corona solar, una capa brillante y externa del Sol que únicamente es visible cuando su luz queda completamente bloqueada.

Asimismo, enviaron las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna.

“Vimos paisajes que ningún humano ha visto antes y eso fue increíble. Salimos de un eclipse y pudimos ver la corona del Sol junto a la alineación de los planetas. Estamos emocionados”, le contó Wiseman, el comandante de la misión, al presidente Trump.

El próximo paso será el regreso seguro de la tripulación a la Tierra el próximo sábado 11 de abril, con lo que se pondrá fin a la misión Artemis II y marcará el inicio de la cuenta regresiva para la Artemis III, prevista para el 2027.