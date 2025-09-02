Enlaces de accesibilidad

Cuba en la Memoria

La lucha clandestina en Santiago de Cuba

La lucha clandestina en Santiago de Cuba
La lucha clandestina en Santiago de Cuba

Pedro Corzo entrevista a Saturnino Polón, de estudiante universitario comenzó a conspirar en el Movimiento Cristiano de Liberación. Su causa, luego conocida como “la causa del MINCIN”, fue completamente tergiversada por el gobierno con fines políticos, fue condenado a 30 años de prisión.

