La lucha clandestina en Santiago de Cuba
Pedro Corzo entrevista a Saturnino Polón, de estudiante universitario comenzó a conspirar en el Movimiento Cristiano de Liberación. Su causa, luego conocida como “la causa del MINCIN”, fue completamente tergiversada por el gobierno con fines políticos, fue condenado a 30 años de prisión.
Episodios
-
septiembre 23, 2025
En enero del 59 rompió con el régimen castrista
-
agosto 26, 2025
“Luché contra Batista y luché contra Fidel Castro”
-
agosto 19, 2025
Boitel: 53 dias de una huelga de hambre
-
agosto 12, 2025
Una vida entregada a la Libertad
-
agosto 05, 2025
La vida en presidio, las fugas de las cárceles
-
julio 31, 2025
La Lucha Clandestina
