La hija de una alta funcionaria represiva de Cuba reside en Tampa

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La hija de una alta funcionaria del aparato represivo de La Habana reside en Tampa. Su caso ha generado una ola de indignación en la comunidad cubana en el exilio.

Melissa Broughton Valdés, una artista cubana que emigró a Estados Unidos en 2023, es hija de Niurka Valdés Figueredo, teniente coronel y jefa de Instrucción Policial en Ciego de Ávila, incluida en la lista de represores de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.

La oficial ha sido señalada públicamente por su presunta participación en procesos penales contra adolescentes de 16 y 17 años, detenidos tras las protestas del 13 de marzo de 2026 en Morón, en Ciego de Ávila.

Martí Noticias pudo conocer que Broughton Valdés, quien fue rostro conocido en la televisión estatal cubana —con participaciones en la serie policíaca Tras la Huella y en telenovelas nacionales—, ingresó a EEUU con un visado de no inmigrante junto a su esposo en 2023. Actualmente es residente permanente y visitó a su madre en Cuba en el 2024.

La joven es también hija de Luis Broughton, director general de economía y logística del Instituto de Deportes del régimen cubano y quien fuera el presidente del gobierno en Ciego de Ávila.

En Tampa, también ha sido identificada Yulissys Valdés Figueredo, hermana de la teniente coronel y tía de Broughton Valdés.

Reacciones divididas y consecuencias inmediatas

La información ha generado miles de mensajes en redes sociales, donde usuarios cuestionan la presencia en EEUU de familiares de funcionarios vinculados a la represión en Cuba.

Uno de los testimonios más compartidos es el de Maday Oliva Piña, quien relató experiencias personales de represión.

“Soy hija de pastores opositores que sufrieron acoso por personas como tu madre… abuso, detenciones y golpizas… Hoy estoy en tierra de libertad, pero no se me hace justo que tú estés aquí en este gran país”.

La controversia ha tenido consecuencias concretas. Según confirmó este medio, Broughton Valdés fue despedida de su empleo tras hacerse público el caso.

La empresa donde trabajaba, Marcelo’s Jewelry, emitió un comunicado en el que expresó: “Somos orgullosos refugiados cubanos… rechazamos categóricamente el régimen cubano y todo lo que representa”.

Sin embargo, no todas las reacciones han sido de rechazo. Algunas voces han salido en su defensa, argumentando que no debe responsabilizarse a la joven por las acciones de su madre.

“Por eso salió de ese régimen… se le está juzgando injustamente”, escribió Rolando Pérez en Instagram.

El contexto: menores detenidos en Cuba

El caso ha cobrado mayor relevancia en medio de denuncias sobre la detención de menores tras las protestas en Morón. Niurka Valdés Figueredo, teniente coronel y jefa de Instrucción Policial en Ciego de Ávila y madre de Melisa Broughton Valdés ha sido acusada de presionar a los menores para que confiesen su culpa en las manifestaciones.

La organización Justicia 11J informó que el adolescente Christian de Jesús Crespo Álvarez, de 16 años, permanece detenido desde el 18 de marzo. El menor ha estado la mayor parte del tiempo incomunicado.

Reportes de organizaciones independientes indican que otros adolescentes, de entre 14 y 17 años, también fueron arrestados en relación con los mismos hechos.

La respuesta de Broughton Valdés

Ante la presión pública, Broughton Valdés difundió un mensaje en redes sociales en el que intenta marcar distancia de las acusaciones dirigidas a su madre.

En el texto, asegura que no busca justificarse ni victimizarse, afirma haber construido su vida en Estados Unidos por esfuerzo propio y defiende su derecho a ser evaluada como individuo, no por su entorno familiar.

También sostiene que comparte el anhelo de “una Cuba libre” y rechaza ser juzgada por el rol de su familia. Martí Noticias intentó en numerosas ocasiones contactar a Broughton Valdés y a sus padres pero declinaron hacer comentarios.