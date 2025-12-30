La Guerra de Independencia, de Pedro Roig
Pedro Roig nos entrega una obra monumental sobre la Guerra de Independencia de Cuba (1895-1898). No es simplemente la presentación de episodios de la historiografía nacional, de la que Roig es conocido erudito, sino desde el inicio, del análisis de las circunstancias en que cada evento tuvo lugar.
