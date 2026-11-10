La Dama de la Libertad: un vestido en Miss Universo para la memoria de Cuba

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Hay vestidos que deslumbran por su belleza y otros que cuentan historias. El que llevará Mía Dio al escenario de Miss Universo consigue ambas cosas. Entre bordados dorados, gladiolos blancos y delicadas lágrimas de cristal, la representante cubana ha encontrado una manera de vestir una historia de dolor, resistencia y esperanza.

Su nombre es La Dama de la Libertad, pero detrás de la espectacular creación del diseñador Róyer Pérez se esconde mucho más que una propuesta de alta costura. Los 75 rostros que incorpora evocan uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Cuba, mientras el conjunto rinde homenaje a estas mujeres que se niegan a guardar silencio.

La propuesta de Mía Dio transforma los símbolos de esa lucha pacífica en una pieza de extraordinaria elegancia. El blanco domina el conjunto, enriquecido con elaborados detalles dorados que aportan majestuosidad sin desplazar el sentido del homenaje.

Los 75 retratos de los prisioneros de la Primavera Negra se acompañan de 75 lágrimas de cristal que simbolizan el dolor de las familias separadas, y los cuatro tocororos, el ave nacional de Cuba, evocan la libertad, según explicó la propia joven.

En la parte posterior se levanta una representación de la iglesia de Santa Rita, mientras la frase "Todos Marchamos" recupera una consigna que ha acompañado la defensa de los derechos humanos en la isla.

Nada parece estar ahí por casualidad. Cada elemento tiene una historia y, en conjunto, construyen una imagen en la que la belleza no disimula el dolor, sino que ayuda a hacerlo visible.

Hay también algo profundamente significativo en la elección de las Damas de Blanco como inspiración para un certamen de belleza. Durante décadas, los concursos internacionales han celebrado a las mujeres a través de su imagen, su elegancia y su capacidad para representar a sus países. Esta vez, la Miss Universo Cuba utiliza ese mismo lenguaje para rendir tributo a otras mujeres cuya grandeza no se mide en coronas, sino en la valentía de defender sus convicciones, incluso frente a la represión.

Las mujeres detrás de los gladiolos

En marzo de 2003, durante la llamada Primavera Negra, las autoridades cubanas encarcelaron a 75 periodistas independientes, escritores, activistas y opositores pacíficos. Sus esposas, madres e hijas respondieron con una forma de protesta tan sencilla como poderosa: vestirse de blanco, llevar gladiolos en las manos y caminar juntas para reclamar su libertad.

Sin grandes escenarios ni reflectores, aquellas mujeres comenzaron a marchar los domingos, después de asistir a misa en la iglesia de Santa Rita de Casia, en La Habana. Desde sus inicios, sus manifestaciones han estado marcadas por la represión policial y los intentos del régimen de silenciarlas. Sin embargo, esto no impidió que se convirtieran en uno de los símbolos más reconocibles de la defensa de los derechos humanos en Cuba y alcanzaran proyección internacional. En reconocimiento a su labor, el Parlamento Europeo les otorgó en 2005 el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia.

Más de dos décadas después, las Damas de Blanco continúan reclamando la liberación de los presos políticos en Cuba, una causa que ha trascendido la exigencia inicial de libertad para sus familiares. Su labor sigue vinculada a la realidad de numerosas familias cubanas que enfrentan el encarcelamiento de sus seres queridos por motivos políticos. Y ellas mismas continúan sufriendo el hostigamiento y los operativos policiales que muchas veces les impiden siquiera salir de sus casas.

Mientras tanto, los símbolos que las identifican llegan ahora a un escenario muy distinto.

La memoria heredada: una Cuba que también vive fuera de la isla

Para Mía Dio, la libertad de Cuba no es un tema que haya aparecido con la elección de su traje típico para Miss Universo. La joven, nacida en Miami, se define como "hija del exilio" y ha utilizado sus plataformas digitales para pronunciarse en favor de los derechos humanos y las libertades en la isla.

Su vínculo con la historia cubana también tiene profundas raíces familiares. Su abuelo, José "Pepe" Cancio, integró la Brigada 2506 que participó en la invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961, uno de los episodios que marcaron la historia del exilio cubano.

Esa herencia ayuda a comprender el lugar que ocupa Cuba en su discurso público. Para una generación nacida fuera de la isla, la identidad nacional no siempre se construye a partir de los lugares conocidos o de las experiencias vividas en primera persona. También se alimenta de los relatos familiares, de las historias transmitidas entre generaciones y de una memoria que encuentra nuevas formas de permanecer viva.

En el caso de Mía, ese legado se manifiesta en una causa que ha llevado más allá del ámbito familiar y que ahora encuentra en Miss Universo una plataforma de alcance internacional.

Hay una continuidad simbólica entre las mujeres que comenzaron a marchar por las calles de La Habana hace más de dos décadas y una joven cubanoamericana que hoy decide llevar sus rostros consigo; no porque sus experiencias sean equivalentes, sino porque la memoria de una lucha puede trascender a quienes la protagonizaron.

El traje invita también a ampliar la idea de lo que significa representar a un país. Cuba suele aparecer evocada a través de su música, sus paisajes, sus tradiciones o los colores de su bandera. Pero la identidad de una nación también está hecha de su historia, de sus heridas y de las aspiraciones de quienes la habitan o la llevan consigo desde la distancia.

La Dama de la Libertad propone precisamente esa otra representación de Cuba, una en la que los símbolos patrios conviven con los rostros de los prisioneros políticos y la memoria de las mujeres que reclaman su libertad.

En un escenario donde todo está pensado para brillar, acaso lo más luminoso de su traje sea aquello que no puede verse a simple vista: la historia de unas mujeres que hicieron de su propia espera un reclamo de libertad y que todavía encuentra voces dispuestas a contarla.