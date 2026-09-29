La Casa Blanca lanza America.gov, el portal con IA que centraliza los servicios federales

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La Casa Blanca presentó oficialmente este lunes America.gov, un portal único creado y operado con ayuda de la inteligencia artificial que centraliza el acceso a la información y los servicios federales.

El presidente Donald Trump calificó la iniciativa como “uno de los lanzamientos de producto más revolucionarios de todos los tiempos”, afirmando que no se trata “simplemente de un sitio web”, sino de “una restauración de la promesa fundacional de América y una reinvención de su gobierno para el siglo XXI y más allá”.

Asimismo, señaló que durante décadas los ciudadanos se habían acostumbrado a una administración tan grande que los hacía sentir pequeños, pero que con esta plataforma “todo el gobierno de Estados Unidos cabrá en la palma de tu mano”.

También vinculó la herramienta con la legislación electoral al declarar: “Nadie podrá quejarse más de tener que demostrar ciudadanía o mostrar identificación para votar, porque obtienes todo lo que necesitas con un solo deslizamiento en America.gov. ¡Aprueben la SAVE America Act!”.

America.gov unifica el contenido de unos 29 mil sitios web gubernamentales. Los usuarios pueden plantear dudas en lenguaje cotidiano como: “Soy veterano, ¿dónde puedo recibir atención?”, o “Acabo de casarme, ¿cómo cambio mi nombre?”, y el sistema responderá con información verificada, pasos concretos y la opción de iniciar trámites.



Joe Gebbia, cofundador de Airbnb y titular del National Design Studio, describió el sitio como la nueva puerta de entrada digital del país. Explicó que, en lugar de navegar por decenas de miles de páginas gubernamentales, las personas recibirán respuestas directas extraídas exclusivamente de fuentes oficiales. Gebbia lo definió como un "conserje" o una conversación fluida con el Estado, distanciándolo del concepto de una web tradicional.

Fases de desarrollo del portal



En una primera fase, en la que se encuentra actualmente, el portal funciona como un buscador conversacional. No exige registrarse para consultas básicas y no almacena datos personales, ya que las conversaciones desaparecen al salir del sitio.



En una segunda fase, prevista para 2027, America.gov prmitirá solicitar, inscribirse y hacer el seguimiento completo de trámites complejos como la renovación de pasaportes, cambios de nombre en múltiples agencias, solicitudes de empleo federal, altas en Medicare o reservas en campamentos nacionales, directamente desde el chat.



El sistema está impulsado por los modelos de inteligencia artificial Gemini, de Google, y Grok, de xAI, la empresa de tecnología fundada por Elon Musk.

El evento de presentación se celebró en el Andrew W. Mellon Auditorium de Washington D.C. Contó con la presencia de destacados líderes tecnológicos, entre ellos Musk y Jensen Huang, CEO de Nvidia, además de varios miembros del gabinete del presidente Trump.