Juicio contra Maduro: inmunidad, nuevos testigos y el posible papel de Alex Saab entre las claves del proceso

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El proceso judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos entra en una etapa de decisiones importantes. Mientras la defensa insiste en que ambos están protegidos por inmunidad, la Fiscalía estadounidense solicita al juez federal Alvin Hellerstein que rechace ese argumento y permita que continúe el caso.

La controversia deberá resolverse antes del inicio del juicio, previsto para el 1 de junio de 2027, y forma parte de una serie de solicitudes pendientes que podrían influir en el desarrollo del proceso.

El abogado Rick Díaz explicó que las partes ya han presentado sus respectivos argumentos legales y que ahora corresponde al tribunal pronunciarse. “Estos son casos que van a audiencias que se van a celebrar muy pronto y vamos a tener decisiones, yo creo que en los próximos 30 a 60 días respecto a estas mociones, que es lo más importante que está pendiente en este momento”, señaló.

La inmunidad y el peso de las pruebas

Uno de los principales puntos de controversia es la inmunidad reclamada por la defensa de Maduro y Flores. La Fiscalía estadounidense sostiene que Maduro no puede ampararse en esa protección y ha recordado que Washington dejó de reconocerlo como presidente legítimo de Venezuela en 2019.

En su más reciente presentación judicial, los fiscales también señalaron que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez no ha realizado una solicitud formal para reconocer inmunidad a Maduro o a Flores.

Para Díaz, el tribunal enfrenta una discusión jurídica compleja debido a la escasez de precedentes comparables. A su juicio, uno de los aspectos determinantes podría ser establecer a cuál de las partes corresponde presentar las pruebas relacionadas con la legitimidad de Maduro.

“La Fiscalía tiene que descomprobar que fue legítima o la defensa tiene que demostrar que fue legítima. Y esa decisión puede decidir para mí si el juez se falla en un lado o hacia el otro”, afirmó.

El abogado considera que la distribución de esa carga probatoria podría influir en la decisión del tribunal, aunque se trata de una interpretación jurídica y no de un criterio establecido hasta ahora por el juez.

¿A quién favorece el tiempo?

Otro elemento que podría adquirir importancia es el tiempo que resta para el inicio del juicio.

Díaz considera que los meses de preparación podrían favorecer a la Fiscalía estadounidense, particularmente por la posibilidad de incorporar nuevos testigos o colaboradores que aporten información relevante para la acusación.

“Generalmente que pase el tiempo favorece más a la Fiscalía porque se va acumulando, acumulando más y más testigos a favor de ellos”, explicó.

Sin embargo, la eventual incorporación de nuevos testimonios dependerá de las pruebas que logren reunir los fiscales y de las decisiones del tribunal sobre su admisibilidad.

Alex Saab y las interrogantes sobre su cooperación

Entre los nombres que podrían adquirir relevancia en el proceso figura el del empresario colombiano Alex Saab, quien se declaró culpable de conspiración para lavar dinero tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía estadounidense.

Como parte de ese acuerdo, Saab aceptó cooperar con las autoridades federales y aunque hasta ahora no se ha confirmado públicamente que vaya a declarar contra Nicolás Maduro, Díaz considera que esa colaboración podría tener implicaciones para el proceso judicial contra el exdictador venezolano. El alcance de la información que Saab pueda proporcionar, así como su eventual participación como testigo, continúa siendo una incógnita.

Las próximas decisiones judiciales

La audiencia está prevista para este jueves 8 de octubre, cuando el tribunal examinará la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa de Cilia Flores. Posteriormente, el 17 de noviembre, está prevista una audiencia relacionada con los argumentos de inmunidad.

Estas decisiones permitirán conocer cómo avanzará el proceso durante los próximos meses, mientras ambas partes continúan preparándose para el juicio fijado para junio de 2027.