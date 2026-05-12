José Mourinho cada vez más cerca de volver al Real Madrid 

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El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, convocó a las elecciones de la junta directiva del club, aunque aclaró que no piensa dimitir y buscará la reelección.

En rueda de prensa este martes en la capital española, Florentino rechazó hablar del cambio de entrenador, en medio de rumores cada vez insistentes de que el portugués José Mourinho, quien ya dirigió el club merengue del 2010 al 2013, será el elegido para sustituir a Alvaro Arbeloa.

Cuando comenzaron las especulaciones, hace dos semanas atrás, Mourinho, actualmente al frente del Benfica en la liga portuguesa, dijo que estaba enfocado en su actual empleo y negó cualquier contacto con el Madrid.

Sin embargo, a falta de una jornada del campeonato lusitano, el entrenador de 63 puso una fecha para decidir si sigue en el Benfica o si acepta la oferta para regresar a dirigir al más laureado club en la historia del fútbol.

“A partir del próximo lunes ya podrá hablar sobre mi futuro”, dijo Mourinho a los medios, según cita el portal ESPN Deportes.

Y es que el domingo 17 se juega la fecha final de la temporada portuguesa, con el Porto ya campeón, por delante del Sporting Lisboa y el Benfica, segundo y tercero, respectivamente.

Reportes de prensa en la capital española sugieren que Florentino Pérez favorece el regreso del portugués, en aras de devolverle al equipo la estabilidad que no logró bajo Xabi Alonso, despedido a mitad de temporada, y Arbeloa, nombrado coach interino.

Sin embargo, un histórico del madridismo, el ex arquero Iker Casillas, no ve con buenos ojos el regreso del entrenador portugués, aunque no dio razones específicas de su rechazo.

“No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada más”, escribió Casillas en la red social X.

Casillas, quien fue capitán del equipo, tuvo un incidente con Mourinho en la temporada 2012-2013, la última del portugués en Real Madrid, cuando lo relegó al banco de los suplentes y le entregó a Antonio Adán la titularidad en la portería.

Mou lideró al Madrid en la era de mayor rivalidad con el Barcelona que dirigía Pep Guardiola, cuando Cristiano Ronaldo y Lionel Messi acaparaban los titulares futbolísticos del planeta.

En esos tres años ganó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, aunque se quedó corto siempre en la Champions, competencia que el Real Madrid ha ganado 15 veces.

Su paso por el banquillo merengue no estuvo exento de polémica, que incluyó agresión física al entonces asistente de Guardiola, el difunto Tito Vilanova, así como desplantes a la prensa ante preguntas incómodas.

Si finalmente se concreta su regreso, encontrará un vestuario roto por pugnas internas, tras una de las peores temporadas en la historia del club.