Interceptan a balsero cubano que navegaba a la deriva cerca de Key Biscayne

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Un migrante cubano fue rescatado este lunes cuando flotaba a la deriva en una balsa improvisada a unas 16 millas al este de Key Biscayne, Florida, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

El operativo se inició después de que una persona avistara la precaria embarcación y alertara a las autoridades a través del canal 16 de radio VHF, utilizado para comunicaciones de emergencia marítima.

Tras recibir el aviso, unidades marítimas de Miami y Fort Lauderdale, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, acudieron al lugar, localizaron al migrante y le brindaron asistencia. Posteriormente, fue trasladado al buque Melvin Bell, de la Guardia Costera.

A raíz del rescate, las autoridades estadounidenses reiteraron su advertencia sobre los peligros de intentar llegar al país por mar en embarcaciones improvisadas, debido a las condiciones impredecibles del océano y el riesgo de perder la vida durante la travesía.

El incidente se suma a otras operaciones recientes. En septiembre, la Guardia Costera repatrió a 14 cubanos que viajaban en una embarcación rústica interceptada cerca de Elbow Cay, al norte de Bahamas. La embarcación había sido detectada el 3 de septiembre por una tripulación aérea de Operaciones Aéreas y Marítimas de CBP, a unas 13 millas al oeste de Elbow Cay.

Estas operaciones se enmarcan en la iniciativa Vigilant Sentry, mediante la cual Estados Unidos mantiene desplegados recursos aéreos, marítimos y terrestres en el Estrecho de Florida, el Paso de los Vientos, el Paso de la Mona y otras zonas del Caribe para prevenir la migración marítima irregular hacia el país y sus territorios.