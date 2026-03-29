Intelectuales entregan premio a Nelda Castillo en su casa tras censura oficial en Cuba

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El Ministerio de Cultura (MINCULT) prohibió el viernes el reconocimiento que se le conferiría a la destacada dramaturga y actriz Nelda Castillo por parte del Centro Cubano del Instituto Internacional de Teatro (ITI).

“Consideramos como inaceptable este veto, que contraviene las claras disposiciones del Comité de Ética de esta organización Internacional de Teatro que nosotros representamos en Cuba”, escribió el Centro ITI de Cuba en un comunicado firmado por sus directores Antonia Fernández y Pedro Armando Franco.

“Este ejercicio de control sobre nuestra voluntad artística es inadmisible, y así lo declaramos. El unilateralismo, mucho menos el veto, ha sido el lenguaje del Instituto desde su fundación hasta hoy, y se ha pronunciado larga y contundentemente contra ese tipo de práctica en congresos y en el foro internacional”, señalaron en la nota.

Nelda Castillo, directora y fundadora junto a Mariela Brito, del conocido colectivo El Ciervo Encantado, es de las figuras teatrales más emblemáticas de la escena cubana desde la década del 90.

El joven actor Daniel Triana, conocido como Danielito Tri Tri, quien se considera su discípulo y un fiel espectador de sus puestas en escena, enfatizó a nuestro medio que la censura a Castillo es burda, sin tapujos, “pura y dura”.

“Unos funcionarios les comunicaron a los representantes del Instituto Internacional de Teatro en Cuba que no se podía hacer ese homenaje público a Nelda Castillo porque es una persona que, ahora mismo, está en un proceso de borrado de su nombre y su relevancia, que no aparezca su nombre en homenajes públicos”.

“Poco a poco, los espacios de los que las instituciones [estatales] son dueñas, impiden que puedan influir, no dejando que aparezcan, omitiendo, que es algo que ha hecho el castrismo durante casi 70 años. La omisión, cuando se cuentan las historias, cuando se hacen las sistematizaciones, se omiten deliberadamente esos nombres para, digamos, ir desapareciendo su relevancia pública en los diferentes gremios. Lo han hecho el comunismo y los regímenes totalitarios de toda la vida”, recalcó el actor.

No es la primera vez que Castillo y el colectivo artístico que dirige han tenido que enfrentar el entorpecimiento de las autoridades culturales debido a su exploración de asuntos incómodos para el régimen como la emigración, la relación con Estados Unidos y la "hipernormalización" del país.

A inicios de febrero, El Ciervo Encantado, se desvinculó laboralmente del Centro de Teatro de La Habana (CTH), del Consejo Nacional de Artes Escénicas (CNAE) y del Ministerio de Cultura (MINCULT) y renunció a su sede del Vedado.

Castillo y Brito, informaron, en esa ocasión, que no seguirían” las normas, regulaciones y mecanismos de evaluación y aprobación practicados por estas instituciones”.

Tras la censura del reconocimiento, un grupo de intelectuales, entre ellos el poeta, ensayista y teatrólogo Norge Espinosa, determinaron entregar el galardón en la casa de la reconocida actriz:

“Y allí, entre las imágenes que ella ha ido dotando de su energía tan poderosa, recordamos sus días en tantos escenarios, desde los días del Teatro Musical y el Buendía, hasta este momento en el que nada puede conseguir que su nombre se diluya en la desmemoria oportunista que tanto nos amenaza”, escribió Espinosa en un post en Facebook.

La actriz y profesora teatral confirmó a Martí Noticias, que, aunque no está dando entrevistas, agradeció a “ese equipo de élite que ofreció el premio”.

“Me considero un discípulo artístico de ella, aunque no fui discípulo directamente, además la he entrevistado, tengo una relación personal con ella, nos llevamos muy bien y digamos su teatro me ha influenciado muchísimo y lo siento como muy cercano a una poética y una obra muy cercana a mí”, subrayó Triana.



El Observatorio de Derechos Culturales (ODC) condenó “cualquier tipo de censura, de criminalización al arte dentro de Cuba” y respaldó la creación, la vida y la entrega de Nelda Castillo, Mariela Brito y de El Ciervo Encantado”.

“Este nuevo episodio intenta invisibilizar la labor enorme de Nelda y El Ciervo Encantado dentro del teatro cubano, algo que es totalmente absurdo y que además es imposible de lograr”, indicó la especialista de la organización independiente, Anamely Ramos.

“Involucra al Instituto Internacional de Teatro, que es justamente la entidad que iba a reconocer a Nelda y también a Freddy, a este director camagüeyano del Teatro de Viento, un teatro muy importante desde hace muchos años dentro del teatro camagüeyano, pero también cubano”.

Freddys Núñez Estenoz, autor y director del Teatro del Viento, fue también distinguido por el ITI por su labor en tiempos de crisis.

“Es una vergüenza, no solo de cara al público cubano, a la ciudadanía cubana, a los artistas cubanos, a las propias instituciones cubanas que deberían servir a la gente, al pueblo, al arte y no al poder. Es una vergüenza también de cara a la comunidad internacional artística y también a la comunidad que defiende derechos, que son los mismos derechos que se violan en Cuba”, puntualizó Ramos.