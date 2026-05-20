Intelectuales cubanos bajo restricción de movimiento en vísperas del 20 de mayo

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La Seguridad del Estado prohibió al intelectual Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia, a Yoandy Izquierdo y otros miembros del equipo viajar a La Habana o salir de la ciudad de Pinar del Río, donde residen.

El operativo de intimidación, se llevó a cabo en horas de la tarde del lunes. El Mayor John, agente de la Seguridad del Estado asignado a la vigilancia del proyecto independiente, se presentó personalmente en la vivienda de Valdés Hernández.

Durante la visita, le notificó al académico católico las medidas que se aplicarían durante la jornada del 20 de mayo.

Como justificación, el oficial argumentó que el presidente estadounidense Donald Trump había vaticinado que el 20 de mayo sería supuestamente el "último día de la Revolución".

El 20 de mayo de 1902 se estableció oficialmente la República de Cuba, marcando el fin de la ocupación militar estadounidense tras la guerra hispano-cubano-americana. Ese día, Tomás Estrada Palma asumió como el primer presidente de la nación y se izó por primera vez la bandera cubana sobre el Castillo del Morro.

Los rumores recientes en torno a esta fecha simbólica se centran en el temor del régimen ante posibles acciones de la administración Trump.

Medios oficialistas cubanos han advertido sobre potenciales movimientos o "sorpresas" por parte de Washington.

La fecha coincide con la realización de protestas, cacerolazos y bloqueos de calles en La Habana y otras localidades, detonados por la escasez de combustible y cortes eléctricos que superan las 20 horas diarias.

La disposición de coerción se extiende a todo el grupo que conforma el Centro de Estudios Convivencia, un reconocido espacio de pensamiento cívico y debate plural en la isla.

Con esta acción, las autoridades recrudecen la vigilancia y el hostigamiento sobre los miembros de este proyecto independiente, cercenando su libertad de movimiento bajo el pretexto de tensiones políticas y actividades subversivas de la oposición.

“Yo le dije que nosotros no estamos organizando nada con relación a ese día y me dice, ‘es que hay unas amenazas y no pueden salir de aquí”’.

“Pero eso ha pasado en otras ocasiones ya y también le ha pasado a otros muchos activistas, periodistas independientes, opositores, miembros de la sociedad civil”, recalcó Valdés.