Incendio destruye una vivienda en La Habana

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Un incendio destruyó el martes una vivienda en la esquina de Toyo, en el municipio habanero de Diez de Octubre, según declaró a Martí Noticias el activista Orlando Ramírez, vecino de la cuadra donde ocurrió el siniestro.

La casa, ubicada en el número 403 de la Calzada de 10 de Octubre, entre San Nicolás y Calzada de Luyanó, estaba habitada por un hombre de más de 50 años conocido como “El Chino” y su esposa. Ambos se encontraban fuera cuando comenzó el fuego, aseguró Ramírez.

“El dueño de la vivienda se encontraba afuera con su esposa”, explicó el activista. “Lo que sí fue pérdida total la vivienda”.

Las causas del incendio permanecen sin esclarecer. Ramírez mencionó versiones que apuntan a una explosión de gas y otras que atribuyen el fuego a un fallo eléctrico en el metrocontador de la casa, un problema que había sido reportado previamente.

“La verdad aún no se sabe, no ha salido nada”, dijo.

Según Ramírez, transcurrieron al menos 15 minutos entre el inicio del fuego y la llegada de los bomberos.

Además de la pérdida de las pertenencias, el activista expresó preocupación por la estabilidad del inmueble y describió daños previos en la parte superior de la edificación.

“Esa casa realmente está en malas condiciones”, sostuvo Ramírez.