ICLEP pide a la CIDH medidas cautelares para periodistas cubanos Yunia Figueredo y Frank Correa

Getting your Trinity Audio player ready...

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para los periodistas independientes Yunia Figueredo Cruz y Frank Correa, así como para sus dos hijas, tras documentar 22 episodios de hostigamiento contra la familia desde abril de 2025.

La petición fue presentada a través del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), según informó la organización, que pidió a la CIDH adoptar medidas para proteger la vida e integridad de Figueredo, Correa y sus hijas Beily Mariam y Tania Bárbara Correa Figueredo.

El expediente presentado ante el organismo interamericano recoge detenciones arbitrarias, vigilancia, amenazas de encarcelamiento, restricciones de movimiento, confiscación de bienes y cortes selectivos de las telecomunicaciones.

La organización sostiene que las acciones también se han extendido a las hijas de la pareja. Entre los incidentes más recientes señala que agentes de la Seguridad del Estado acudieron los días 3 y 4 de septiembre a la Universidad de La Habana para indagar sobre la situación académica de Beily Mariam y que se produjeron amenazas relacionadas con su matrícula universitaria.

Un día después, según la denuncia, las autoridades comunicaron a Figueredo que debía presentarse el día 10 de cada mes en una unidad policial de Jaimanitas, en el municipio habanero de Playa, como parte de una investigación penal por presuntamente “promover e informar sobre manifestaciones populares”. La primera comparecencia estaba prevista para este 10 de septiembre.

La solicitud de medidas cautelares ante la CIDH busca que el organismo regional requiera al Estado cubano la adopción de acciones de protección mientras evalúa la situación denunciada.