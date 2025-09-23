Horas antes del discurso de Trump en la ONU desmantelan ataque a telecomunicaciones en New York

Getting your Trinity Audio player ready...



NUEVA YORK – A pocas horas del esperado discurso del presidente Donald Trump en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, el Servicio Secreto de Estados Unidos desmanteló una red de dispositivos electrónicos ubicados en el área triestatal de Nueva York, utilizados para ejecutar múltiples amenazas de telecomunicaciones.



Los dispositivos (más de 300 servidores SIM y 100,000 tarjetas SIM) fueron detectados en múltiples ubicaciones a menos de 56 kilómetros de la sede de la ONU, donde a partir de hoy se esperan discursos de numerosos jefes de Estado, comenzando por el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, seguido de Trump, y luego por los jefes de Estado de Francia, Chile, Colombia y Turquía, entre otros.

Amenaza inminente

Los investigadores dijeron que el ataque que lograron desmontar estaba dirigido a altos funcionarios del gobierno estadounidense, lo que representaba una amenaza inminente para las operaciones de protección de la agencia.

"Además de ejecutar amenazas telefónicas anónimas, estos dispositivos podrían utilizarse para llevar a cabo una amplia gama de ataques de telecomunicaciones. Esto incluye la desactivación de torres de telefonía celular, la habilitación de ataques de denegación de servicio y la facilitación de comunicaciones anónimas y cifradas entre posibles actores de amenazas y organizaciones criminales", aseguraron las autoridades del Servicio Secreto.

“El potencial de interrupción de las telecomunicaciones de nuestro país que representa esta red de dispositivos es innegable”, declaró el director del Servicio Secreto de EE. UU., Sean Curran.

El agente especial a cargo de la Oficina de Campo de Nueva York, Matt McCool, dijo que la red desmantelada contaba con dispositivos capaces de permitir comunicaciones cifradas y amenazar la infraestructura local.

La investigación en curso está a cargo de la Unidad de Interdicción de Amenazas Avanzadas del Servicio Secreto de EE. UU., una nueva sección de la agencia dedicada a interrumpir las amenazas más significativas e inminentes.

Las Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y el Departamento de Policía de Nueva York, así como otras fuerzas del orden estatales y locales, brindaron valioso asesoramiento técnico y asistencia en apoyo de esta investigación, reconoció el Servicio Secreto.