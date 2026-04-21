HispanTV de Irán intensifica antisemitismo y desinformación en Latinoamérica

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HispanTV, un canal de televisión en español controlado por el régimen iraní, ha intensificado sus esfuerzos por difundir el odio contra los judíos y la desinformación sobre el conflicto en Medio Oriente y los asuntos internacionales, afirman analistas internacionales.

Un informe de febrero de 2026 de la ONG Liga Antidifamación (ADL), con sede en Nueva York, reveló que HispanTV ha intensificado significativamente la difusión de narrativas antisemitas y antiisraelíes en los últimos años, especialmente tras los ataques de Hamás de octubre de 2023. El informe, que analizó el contenido publicado entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, concluyó que la cadena ha “redoblado” sus esfuerzos en materia de teorías de la conspiración, glorificación de grupos extremistas y deslegitimación de Israel.

“HispanTV […] se dirige a los casi 600 millones de hispanohablantes del mundo a través del satélite, el cable, la transmisión en vivo, Internet y más de un cuarto de millón de seguidores en las redes Sociales”, afirma la ADL en su informe HispanTV: El medio de incitación al odio antisemita del régimen iraní en América Latina.

Las conclusiones refuerzan las preocupaciones de larga data sobre el uso que hace Irán de los medios de comunicación en español como herramienta estratégica para influir en la opinión pública y las narrativas políticas en toda Latinoamérica.

“HispanTV no se limita a informar sobre los acontecimientos; los distorsiona sistemáticamente para que se ajusten a un marco ideológico que demoniza a Israel y normaliza la hostilidad hacia los judíos, incorporando estas narrativas en toda su programación”, afirma la ADL en su informe.

“El medio de comunicación del régimen iraní está difundiendo clásicas teorías conspirativas antisemitas y propaganda antiisraelí a potencialmente millones de personas en toda América Latina y más allá… Teherán está financiando una operación masiva de propaganda mediática que está preparando el terreno para difundir el antisemitismo y el odio contra Israel y los judíos en todo el mundo”, dijo Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la ADL, en una declaración de febrero de 2026.

Teherán difunde su propaganda a través del Servicio de Radiodifusión de la República Islámica de Irán (IRIB), que fue sancionada por los Estados Unidos en 2013 y 2022, por difundir desinformación y por su papel en violaciones de los derechos humanos. IRIB es la empresa de medios más grande de Irán y la única estación autorizada para transmitir en el país, según la plataforma State Media Monitor, un proyecto del Media and Journalism Research Center, instituto especializado en la investigación de medios de comunicación de todo el mundo.

Los reportajes sobre las operaciones globales de Irán también han vinculado a los medios estatales con actividades de inteligencia más amplias. Un análisis de marzo de 2026 publicado por Jewish Onliner señaló que los medios internacionales de IRIB, incluido HispanTV, han “funcionado como brazos de propaganda y, en casos documentados, como frentes de inteligencia”.

Los analistas han advertido que el ecosistema mediático en español de Irán ha adaptado su mensaje a las tensiones geopolíticas en constante evolución, incluidas las continuas repercusiones del conflicto de Gaza, las fricciones regionales que involucran a Irán e Israel y la creciente polarización política en Latinoamérica.

Amplificación e influencia digitales

Según la ADL, HispanTV opera como parte de un ecosistema mediático más amplio que se extiende más allá de la radiodifusión tradicional, amplificando su mensaje a través de plataformas digitales y redes de medios alternativos.

Su último informe destaca cómo el medio moldea las percepciones de la audiencia a través de su contenido. “Al mezclar noticias, comentarios y conspiraciones, HispanTV crea un entorno mediático en el que las audiencias se ven expuestas repetidamente a narrativas que legitiman la violencia y refuerzan visiones antisemitas del mundo”, afirma el informe.

Este modelo permite que el contenido se reempaquete y se difunda a través de plataformas de redes sociales, comentaristas independientes y medios afines, ampliando significativamente su alcance entre las audiencias hispanohablantes.

Los analistas señalan que la exposición repetida a estas narrativas en múltiples plataformas contribuye a normalizar los mensajes extremistas con el tiempo, lo que dificulta que el público distinga entre información verificada y desinformación.

Teorías de conspiración y desinformación

La estrategia de HispanTV consiste en mezclar relatos históricos revisionistas y teorías de conspiración, para presentar el sionismo como una ideología corrupta e irracional, vinculada falsamente con el nazismo y retratándolo como una amenaza global.

“Al distorsionar los hechos históricos y los asuntos contemporáneos, la propaganda de HispanTV pretende deslegitimar el sionismo y perpetuar estereotipos perjudiciales sobre el poder judío. Este enfoque no solo malinterpreta a la comunidad judía y su historia, sino que también contribuye a un clima más generalizado de intolerancia”, reportó ADL.

El informe de la ADL de 2026 identifica varios temas recurrentes, entre ellos la promoción de tópicos antisemitas sobre el poder judío global, la glorificación de grupos respaldados por Irán, como Hamás y Hezbolá, y la presentación de los ataques del 7 de octubre como actos legítimos de “resistencia”.

Ejemplos de tales narrativas han aparecido repetidamente a lo largo del tiempo. Titulares anteriores en el sitio web de HispanTV han promovido teorías de la conspiración, incluyendo afirmaciones de que los judíos estaban detrás de la pandemia de COVID-19 o que controlan las principales industrias mundiales. Los analistas dicen que desinformación similar continúa circulando en formas actualizadas a través de las plataformas digitales.

HispanTV también ha clasificado como “mártires” a los líderes del grupo terrorista Hamas, dados de baja por Israel; al tiempo que refuta hechos ampliamente reportados sobre el conflicto de Gaza. Los programas emitidos tras el estallido del conflicto en 2023, por ejemplo, han desestimado las pruebas relacionadas con el uso de infraestructura subterránea por parte de Hamás, describiendo dichos reportajes como parte de una campaña más amplia de “noticias falsas”.

La ADL advierte que, sin una acción coordinada por parte de los gobiernos, las plataformas tecnológicas y las organizaciones internacionales, los mensajes de HispanTV podrían contribuir a la radicalización de las audiencias en toda América Latina y el mundo hispanohablante en general.

Atentado a la AMIA

Otro elemento constante en la red de HispanTV, es la negación del papel que tuvieron el régimen iraní y el grupo terrorista libanés Hezbolá, en el atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994. En abril de 2024, el tribunal penal de más alto rango de Argentina dictaminó que Irán planeó el atentado contra la AMIA y que el grupo terrorista libanés Hezbolá lo llevó a cabo, clasificando el atentado como un crimen de lesa humanidad. El atentado mató a 85 personas e hirió a cientos.

Mahmud Aid, argentino convertido al Islam que estudió en Qom (Irán) e invitado habitual de HispanTV, ha abordado el atentado contra la AMIA en varias ocasiones, culpando al “lobby sionista internacional” de señalar a Irán.

Mahmud Aid es el nombre islámico de Benjamín Ernesto Aid, quien ha sido director de la mezquita El Mártir de Tucumán y presidente de la Organización Islámica Argentina. Aid es mencionado en el documento de acusación del fiscal federal argentino Alberto Nisman, en el juicio por el ataque contra la AMIA.

Nisman, quien fue encontrado muerto en su departamento en 2015, sostenía que la mezquita El Mártir de Tucumán, formaba parte de una “red montada por Irán, que era utilizada por elementos fundamentalistas, como una herramienta eficaz para reclutar adeptos y convertirlos en individuos aptos para las actividades de inteligencia pretendidas”, informó el sitio de noticias argentino Infobae, el 3 de octubre, en base al informe del fiscal argentino.

Los analistas señalan que las continuas narrativas de negación en torno al atentado contra la AMIA siguen siendo un componente clave de las campañas de información vinculadas a Irán en la región.

(Publicado originalmente en Diálogo Américas)