Hijo de madre cubana destaca en triunfo de Australia en el Mundial

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No solo Cimafunk, Emilio Estefan o los miles de cubanos que viven en Estados Unidos forman parte del ambiente isleño que rodea la Copa Mundial de la FIFA 2026. También existen historias con raíces cubanas dentro del terreno, como la de Paul Okon-Engstler Jr., quien este sábado protagonizó una de las actuaciones más completas de la jornada en el triunfo de Australia 2-0 sobre Turquía.

Paul Okon-Engstler Jr., mediocampista defensivo de 21 años con madre cubana, debutó en una Copa del Mundo absoluta dejando una excelente impresión en el mediocampo de los Socceroos. El volante disputó 84 minutos, repartió una asistencia, completó dos pases claves, registró tres intercepciones, cinco despejes, dos bloqueos de disparos y tres recuperaciones de balón para convertirse en una de las figuras del encuentro.

La actuación del futbolista ayudó a Australia a conseguir una victoria histórica. Los oceánicos ganaron su partido inaugural en un Mundial por primera vez desde Alemania 2006 y mantuvieron una tendencia positiva que arrastran desde Catar 2022, donde también cerraron la fase de grupos con victorias sobre Túnez y Dinamarca.

Para Okon-Engstler Jr., la presentación tuvo un significado especial. Su padre, Paul Okon, fue uno de los futbolistas más importantes de Australia durante la década de los noventa, pero nunca tuvo la oportunidad de disputar una Copa del Mundo. Ahora pudo presenciar desde las gradas el debut mundialista de su hijo en el escenario más importante del fútbol.

El mediocampista nació en Bélgica mientras su padre jugaba profesionalmente en ese país. Más adelante la familia se trasladó a Australia, donde comenzó un recorrido futbolístico que lo llevó por las academias de Western Sydney Wanderers, Club Brugge de Bélgica y Benfica de Portugal.

Precisamente en el gigante portugués pasó tres años de formación antes de regresar a Australia para incorporarse al Sydney FC, club donde milita actualmente y desde donde dio el salto definitivo a la selección absoluta.

Aunque representa a Australia, Okon-Engstler Jr. era elegible para vestir tres selecciones diferentes. Además del país oceánico por su padre, podía representar a Bélgica por nacimiento y a Cuba gracias a su madre. También posee ciudadanía italiana.

Su nombre no es desconocido para los seguidores del fútbol cubano. Hace apenas unos meses enfrentó a Cuba en la Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025 y fue seleccionado como el Jugador Más Valioso del partido en la victoria australiana 3-1 sobre los antillanos.

Los reportes técnicos lo describen como un mediocampista zurdo con gran capacidad para distribuir balones largos, iniciar ataques desde posiciones retrasadas y aportar equilibrio defensivo. Precisamente esas cualidades quedaron reflejadas en su estreno mundialista frente a Turquía.

La asistencia que repartió en el encuentro fue una muestra de esas virtudes. A ello sumó una sólida labor defensiva que incluyó tres intercepciones, cinco despejes y dos bloqueos de disparos, números que respaldan la influencia que tuvo en el resultado.

Australia disputa su séptima Copa Mundial y busca avanzar a la fase eliminatoria por tercera vez en su historia. Los Socceroos llegan además con la experiencia de haber alcanzado los octavos de final en Catar 2022, donde solamente fueron eliminados por la eventual campeona Argentina.

Si mantiene el nivel mostrado en el debut, Paul Okon-Engstler Jr. podría convertirse en una de las revelaciones jóvenes del torneo. Por ahora, el mediocampista ya escribió su primera página en la historia de los Mundiales. Y aunque viste la camiseta de Australia, sus raíces cubanas convierten su historia en una de las más interesantes para los aficionados de la isla que siguen de cerca la Copa Mundial de la FIFA 2026.