Haydée Milanés envía mensaje a la izquierda mundial: “No apoyen más a la dictadura cubana” (VIDEO)

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En un mensaje a “la izquierda del mundo”, la cantautora cubana Haydée Milanés, residente en Miami, le preguntó en qué momento se le ha pedido que apoye a la dictadura cubana. “Necesitamos que apoyen al pueblo cubano, que está muy separado de la dictadura cubana”, aseguró.

En varios videos en X, Haydée pidió que no respalden más al régimen y que reconozcan que sólo la dictadura se ha beneficiado con esa postura. “Esa ayuda que le dan a la dictadura es para que se sostenga ellos y sigan aplastando al pueblo, matándolo de hambre, necesidad y represión”, dijo.

La artista pidió “encarecidamente” que termine el soporte al régimen de La Habana. “Necesitamos salir de esa gente, no que los sigan apoyando. Miren los videos de la gente de a pie, de la gente de la calle, de los cubanos que estamos regados por todo el mundo”.

Milanés cuestionó que la izquierda defendiera a una dictadura por su alineación ideológica. “Es indignante. Por favor, en nombre de una ideología defender qué cosa. ¿Una dictadura que está en el poder por 67 años, acabando con un pueblo entero? Nos están embarcando a los cubanos”, precisó.

En su pedido, Haydée describió la realidad del pueblo cubano hoy día. “Niños presos, niños sin comer, adultos mayores en la calle registrando la basura para buscar comida. Y todo por culpa de ese gobierno, no por culpa de ningún embargo económico. No se engañen más, eso es la gran mentira”, destacó.

Sobre el embargo, la cantante repitió que es “la gran mentira” y que ha sido usado como “la gran justificación” de la dictadura cubana para toda su ineficiencia. “Por favor, no juguemos más este juego. Me parece que ha sido demasiado, es cruel y es egoísta para el pueblo cubano”, finalizó.

Entre las reacciones a la publicación de Haydée destaca el comentario de la escritora nicaragüense-española Gioconda Belli. “Me he preguntado qué apoyan los que van a Cuba a reunirse con los dirigentes en nombre de la izquierda. Es el pueblo de Cuba el que requiere solidaridad”, escribió.

La hija del fallecido cantautor cubano Pablo Milanés ha logrado abrirse su propio camino dentro de la música. En sus últimos años en Cuba, antes de exiliarse en Estados Unidos en 2022, tuvo una actitud crítica ante el régimen, principalmente luego de las protestas del 11 de julio de 2021.

Durante los 67 años de castrismo, la llamada Revolución cubana ha sido mitificada por los movimientos de la izquierda internacional, que han ofrecido su apoyo irrestricto a La Habana, a pesar de las continuas denuncias por la falta de democracia y el irrespeto a los Derechos Humanos en la Isla.