“Hasta a lo malo se acostumbra uno”
La situación que padece la población cubana se ha ido agravando con el cursar de los años. El cubano de “a pie” actualmente padece una sumatoria de crisis, el déficit de generación eléctrica tiene su efecto dominó en prácticamente todos los sectores productivos y de servicios del país.
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