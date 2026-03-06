Hallan dos fetos junto a un contenedor de basura en el centro de Artemisa

Getting your Trinity Audio player ready...

Dos fetos fueron encontrados en la madrugada del jueves en las cercanías de un contenedor de basura en Artemisa.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 4:45 a.m. en la intersección de las calles 40 y 33, un punto conocido como la esquina de Don Quijote. De acuerdo con el testimonio de los empleados a medios locales, "cuando fueron a cargarlo para montarlo en el carretón de caballo con el que realizan la recogida, el nylon se abrió un poco”.

Posteriormente, las autoridades confirmaron que se trataba de dos cuerpos que fueron trasladados a Medicina Forense, en San Antonio de los Baños, para realizar los análisis correspondientes.

La noticia, que ha causado conmoción entre cubanos dentro y fuera de la isla, se suma a otros episodios similares reportados en los últimos años.

A mediados del pasado año Un bebé recién nacido fue encontrado en un basurero en el municipio del Cerro, La Habana. Hay otros casos reportados en Pinar del Río, La Habana Vieja, Mulgoba y Las Tunas.

Expertos y activistas han alertado sobre el aumento de embarazos no deseados en Cuba, impulsado por la escasez de anticonceptivos, el limitado acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y las crecientes dificultades económicas en el país.