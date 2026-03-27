Ha muerto Pánfilo, el cubano que saltó a la fama al grito de ¡Jama! 

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Después de años de deterioro por el alcoholismo, murió en La Habana Juan Carlos González, o simplemente Pánfilo, el cubano que saltó a la fama mundial hace 17 años al grito de: “¡aquí lo que hace falta es jama!”.

Dice un refrán que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad.

En evidente estado de ebriedad, Pánfilo interrumpió la grabación de una entrevista sobre música urbana para exponer, con crudeza y sin pelos en la lengua, las necesidades alimenticias de la población cubana.

Nadie a ciencia cierta sabe de dónde salió Pánfilo, el apodo que lo acompañó toda su vida, pero así lo conocían en el barrio habanero de El Vedado, mucho antes de que se convirtiera en el primer cubano en hacerse viral en las redes sociales.

“¡Aquí lo que hace falta es jama!¡Tremenda hambre!”, gritó a la cámara en el 2009, cuando todavía existía un miedo endémico entre los cubanos a hacer semejantes pronunciamientos públicos, a sabiendas de las consecuencias.

Pánfilo no era un opositor. Era, simplemente, un tipo marginado por la sociedad que se vanagloriaba de haber hecho una revolución “de los humildes y para los humildes”, que le gritó al mundo una dura realidad que sonó como una bofetada incómoda a la jerarquía del régimen.

La respuesta del sistema fue implacable: una condena de dos años por el delito de “peligrosidad”, con internamiento en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, para someterse a un proceso de desintoxicación del alcoholismo.

Regresó a las calles, donde volvió a consumir alcoholes caseros, y hasta se convirtió en una suerte de atracción en el barrio.

Incluso, llegaban turistas que le regalaban unos pesos a cambio de que repitiera su famoso grito, que se convirtió en el símbolo más genuino de la miseria en Cuba.

Pánfilo fue el primer cubano “viral” y sin proponérselo, en una era en que las redes sociales apenas estaban naciendo, e incluso, algunas, como Instagram o TikTok ni siquiera existían.

Pánfilo murió y 17 años después, la jama sigue faltando.



