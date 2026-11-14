Guardia Costera de EEUU devuelve a Cuba a seis balseros interceptados en el mar

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La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el jueves a seis balseros cubanos que fueron interceptados a bordo de una pequeña embarcación cerca de los Cayos de Florida, después de que un navegante alertara a las autoridades sobre un grupo de personas que pedía ayuda en el mar.

Según un comunicado de la institución, la operación comenzó el lunes, cuando una persona que navegaba por la zona notificó al Sector Key West de la Guardia Costera sobre una embarcación con seis ocupantes que agitaban los brazos para solicitar asistencia, a unas 17 millas náuticas (31 kilómetros) al sureste de Plantation Key.

La Guardia Costera precisó que todos los ocupantes fueron encontrados y ninguno solicitó asistencia médica.

“Nuestra misión es salvaguardar vidas en el mar y, al mismo tiempo, impedir la migración marítima ilegal”, declaró Isaiah Edenfield, suboficial de segunda clase y timonel de la estación de la Guardia Costera en Islamorada.

“Cada interdicción demuestra nuestro compromiso de proteger nuestras fronteras marítimas y garantizar la seguridad de las personas que encontramos”, añadió el funcionario.

La Guardia Costera explicó que los migrantes interceptados son sometidos a procedimientos para verificar su identidad y reciben alimentos, agua, refugio y atención médica básica mientras se determina su situación.

La institución reiteró que mantiene operaciones permanentes de vigilancia aérea, terrestre y marítima en coordinación con otras agencias federales como parte de la Operación Vigilant Sentry, una estrategia destinada a prevenir la entrada irregular de migrantes por mar a Estados Unidos y sus territorios.