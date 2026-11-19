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Trece años después de la llegada de Grand Theft Auto V, la popular franquicia de videojuegos regresa con GTA 6, una entrega que vuelve a situar su historia en una ciudad inspirada en Miami, donde la cultura latina y caribeña forma parte del escenario.

El lanzamiento ha despertado expectativas entre millones de seguidores alrededor del mundo, incluidos los cubanos, que desde hace más de dos décadas han tenido una presencia reconocible en el universo de Grand Theft Auto.

En el 2002, GTA: Vice City incorporó referencias a la comunidad cubana de Miami, entre ellas una zona inspirada en la Pequeña Habana, el Café Robina y personajes como Umberto Robina, líder de una banda cubana dentro de la historia.

En GTA 6, ambientado en Vice City, una ciudad inspirada en Miami, la presencia de Cuba se nota especialmente a través de su fuerte influencia cultural en la ciudad. El barrio de Little Cuba aparece como un barrio habitado por inmigrantes cubanos, con panaderías y el ambiente típico de la comunidad.

En la banda sonora destacan temas vinculados a artistas de origen cubano o del exilio, como “Sweet Like Candy” de Camila Cabello, además de clásicos como “La negra tiene tumbao”, de Celia Cruz; “Conga”, de Gloria Estefan, y “Soy Guajiro” de Willy Chirino, que suenan en emisoras como Radio La Ola dedicada a la salsa y la música caribeña. Estas referencias reflejan la profunda huella cubana en el sur de la Florida.

Alquilar GTA 6 por horas: una posible oportunidad de negocio

El precio de referencia de GTA 6 en Estados Unidos es de 79,99 dólares. No obstante, en anuncios consultados en Revolico, uno de los principales portales de compraventa de Cuba, el videojuego aparece ofertado por 120 dólares, aproximadamente 40 dólares por encima de ese precio. A esa cantidad debe sumarse el costo de una consola compatible.

En el mercado informal cubano se encontraron anuncios de PlayStation 5 con precios que oscilan entre 600 y 850 dólares. Esto significa que adquirir una consola y el videojuego podría representar una inversión de hasta 970 dólares, sin incluir otros gastos.

Para muchos cubanos, el problema tampoco termina con conseguir el dinero. Los apagones prolongados, las limitaciones de acceso a internet y las dificultades para descargar archivos de gran tamaño añaden obstáculos al uso de las consolas.

Pese a estas condiciones, el interés por el lanzamiento también se ha extendido entre los aficionados cubanos. El programador cubano Landy García aseguró a Martí Noticias que mantiene contacto con personas dentro de la isla que han seguido de cerca las novedades del videojuego.

“Sí, por supuesto, hay muchísimas personas que han estado muy al tanto de ese juego. Lo digo por amistades que tengo en Cuba”, explicó.

García considera que el acceso a tecnologías de conexión satelital, como Starlink, podría facilitar el uso de videojuegos entre algunos usuarios, aunque disponer de ese servicio no resuelve por sí solo las limitaciones económicas y energéticas.

Frente a los elevados costos de adquirir una consola, una alternativa podría encontrarse en las salas privadas de videojuegos, establecimientos que desde hace años ofrecen a los cubanos la posibilidad de jugar mediante el pago por horas.

Según García, este modelo podría adquirir un nuevo impulso con GTA 6, especialmente entre quienes no cuentan con los equipos necesarios para disfrutarlo en sus viviendas. “Hay muchísimas personas que no tienen el equipo, no tienen el Atari como decíamos en Cuba, o no tienen simplemente el ancho de banda de Internet para poderlo jugar”, explicó.

El programador señaló que estos usuarios suelen acudir a negocios donde pueden alquilar el tiempo de juego y utilizar los equipos disponibles. Sobre cuánto podría costar el servicio, reconoció que todavía se trata de una estimación. “Yo hace un ratico pensaba en unos mil pesos la hora, pero puse los pies en el piso y debe estar mucho más caro”, comentó.

La posible incorporación de GTA 6 a estos establecimientos dependerá de la disponibilidad del videojuego, de las consolas compatibles y de la capacidad de los propietarios para mantener sus negocios funcionando en medio de la crisis eléctrica.

Algunos emprendedores, explicó García, han comenzado a invertir en sistemas propios de suministro eléctrico, incluidos paneles solares, además de conexiones alternativas a internet. “Hay muchas personas que se preparan, literalmente, para este tipo de negocios, generando paneles solares, energía autónoma”, afirmó.

El programador anticipa que, con el paso del tiempo, más propietarios podrían incorporar la nueva entrega de Grand Theft Auto a sus salas de videojuegos.