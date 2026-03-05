Fuerte debate sobre bloqueo petrolero de EEUU a Cuba en el Senado de Uruguay

Getting your Trinity Audio player ready...

El Senado de Uruguay aprobó una declaración de condena al bloqueo de combustible de Estados Unidos contra Cuba solo con los 17 votos del Frente Amplio, luego que la oposición se retirara del foro después de un debate muy tenso.

Senadores oficialistas del izquierdista Frente Amplio, actualmente en el poder con Yamandú Orsi en la presidencia, recordaron la tradicional solidaridad uruguaya con Cuba y presentaron una moción para rechazar la medida impuesta por la Administración Trump el pasado 29 de enero al régimen de La Habana.

Los senadores Liliam Kechichian, Daniel Caggiani y Carolina Cosse, calificaron la medida de unilateral, violatoria del derecho internacional y con graves consecuencias humanitarias (electricidad, transporte, alimentos, hospitales). Además pidieron tratar el tema como “grave y urgente”, argumentando que no se estaba debatiendo el sistema político cubano, sino el impacto humanitario de las sanciones y la defensa del derecho internacional.

El 20 de febrero la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional el uso de la ley de emergencia económica por parte de la Administración Trump para imponer aranceles, en el caso del decreto que aluden los senadores uruguayos, a los países que comerciaran petróleo con el régimen cubano.

La reacción de la oposición

Por su parte, los senadores de la oposición del Partido Nacional (PN) y del Partido Colorado rechazaron tratar el asunto con esa condición de gravedad, sosteniendo que traer ese asunto al Senado, era distraerse de los problemas internos de Uruguay como la inseguridad, la sequía, el empleo, la economía y el INAU (el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, que rige las políticas públicas de la infancia y adolescencia).



Los representantes conservadores cuestionaron destinar horas de sesión a una declaración que “divide” y no responde a las prioridades del país.

Sebastián Da Silva (PN) fue el más duro al acusar al gobierno de usar el tema de Cuba para desviar la atención de la caída en las encuestas y les lanzó la frase “váyanse a Cuba de una vez”, lo que generó llamadas al orden de la presidenta del Senado, Carolina Cosse.

Sobre este asunto, el profesor Pedro Isern, quien es Director Ejecutivo del Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas (CESCOS-Uruguay), declaró a Martí Noticias, que con este incidente "el Frente Amplio busca un factor aglutinador, en un gobierno que tiene distintas aristas, busca en el exterior estos factores aglutinantes para poder generar una tensión con la oposición que tiene un discurso en este caso ahora bastante unificado".

Al mismo tiempo, el académico reseñó que esta condena es parte de una tradición de la izquierda de Uruguay, que por años ha estado tradicionalmente alineada con la Revolución cubana.



Hasta 2024, en Uruguay vivían más de 12.000 cubanos, pero según Infobae, en 2025 entraron al país más de 22.000 cubanos y salieron cerca de 7.000; por lo que el saldo migratorio positivo rondó los 15.000 cubanos solo en ese año, el más alto registrado.