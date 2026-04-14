"Frente al miedo", de Antonio Escohotado

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Publicado en diciembre de 2015 por la editorial Página Indómita, el volumen Frente al miedo reúne una parte sustancial de la obra ensayística de Antonio Escohotado, uno de los pensadores españoles más singulares y heterodoxos de las últimas décadas. Editado cuidadosamente por Guillermo Herranz Luna, el libro se presenta como una vasta antología de textos —ensayos, artículos, conferencias y entrevistas— que recorren casi medio siglo de reflexión intelectual, desde finales de los años sesenta hasta el siglo XXI.

Antonio Escohotado (Madrid, 1941 – Ibiza, 2021) fue jurista, filósofo y ensayista, conocido por una obra marcada por la defensa radical de la libertad individual y la crítica a las distintas formas de coerción moral, política y cultural. Frente al miedo condensa ese eje central de su pensamiento: la idea de que el miedo —a uno mismo, a los demás o al mundo— es el principal motor de la servidumbre humana, y que solo el ejercicio libre del pensamiento permite superarlo.

El propio planteamiento del libro responde a esa convicción. No se trata de una obra unitaria escrita ex profeso, sino de una selección amplia y coherente que permite seguir la evolución intelectual del autor y su empeño constante por pensar sin concesiones, al margen de consensos ideológicos o modas culturales.

El volumen, de 628 páginas, está dividido en cuatro grandes partes, cada una dedicada a una dimensión distinta del miedo en la experiencia humana. La primera, “Pensar sin miedo”, incluye textos de carácter autobiográfico e intelectual que documentan la formación y el desarrollo del pensamiento de Escohotado. En ella se expone su método, su relación con la academia y su defensa de la independencia crítica como condición indispensable del pensamiento filosófico.

La segunda parte, “Miedo a uno mismo”, aborda cuestiones relacionadas con las drogas, la ebriedad y la moral, temas por los que el autor alcanzó notoriedad pública. Desde una perspectiva histórica, jurídica y filosófica, Escohotado analiza la relación entre sustancias psicoactivas, placer, prohibición y control social, desmontando lo que considera alarmismos infundados y discursos moralizantes.

En “Miedo a los demás”, la tercera sección, el foco se desplaza hacia la política y la vida pública. Aquí se examinan fenómenos como la democracia, el poder, el nacionalismo, los partidos y las instituciones, siempre desde una óptica crítica que pone en cuestión las derivas autoritarias y la compulsión de poder en las sociedades contemporáneas.

Finalmente, “Miedo al mundo” reúne textos dedicados a la religión, la filosofía y la ciencia, donde el autor reflexiona sobre los grandes sistemas de sentido y las respuestas humanas frente a la incertidumbre, la finitud y lo desconocido. En este tramo del libro se aprecia con especial claridad el esfuerzo de Escohotado por articular una ética de la libertad basada en el conocimiento y no en el temor.

La edición de Frente al miedo estuvo a cargo de Guillermo Herranz Luna, editor y responsable de Página Indómita, quien no solo realizó la selección y ordenación de los textos, sino que también asumió el trabajo de contextualización editorial del volumen. Su labor permitió dar coherencia a un corpus muy amplio y diverso, respetando al mismo tiempo la voz y el estilo del autor.

Herranz Luna ha sido una figura clave en la difusión de la obra de Escohotado en sus últimos años, impulsando ediciones cuidadas que subrayan el valor intelectual y literario de sus escritos, más allá de las polémicas mediáticas asociadas a su figura.

Desde su publicación, Frente al miedo ha sido objeto de reseñas y comentarios en distintos medios culturales y filosóficos, donde se ha destacado su ambición, su densidad intelectual y su coherencia interna. El libro se ha consolidado como una obra de referencia para comprender el pensamiento de Escohotado y, al mismo tiempo, como una invitación a ejercer la libertad intelectual en un contexto social marcado por el conformismo y la aversión al riesgo.

Más que un simple compendio, Frente al miedo funciona como un manifiesto vital e intelectual: un alegato sostenido a favor del coraje de pensar, de la responsabilidad individual y de la libertad entendida no como consigna, sino como práctica exigente y gozosa.