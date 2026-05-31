Fin de semana agridulce para los boxeadores cubanos

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A sus 45 años y tras 16 meses de inactividad, el veterano boxeador santiaguero Guillermo Rigondeaux regresó victorioso a los cuadriláteros, al imponerse por decisión unánime al mexicano Joselito Velasquez en una cartelera celebrada en el War Memorial Auditorium de Fort Lauderdale, Florida.

Rigondeaux, ahora con récord de 24 victorias y tres derrotas, dominó a su antojo a su rival durante toda la pelea, pactada a ocho asaltos en el peso gallo (118 libras), en una jornada agridulce para los púgiles cubanos.

Fiel a su estilo escurridizo, “El Chacal” se mantuvo inalcanzable para Velasquez, con golpeo a la riposta y agarres constantes, que le valieron la rechifla del público hambriento de más acción.

En la misma cartelera, Yuriorkis Gamboa, quien fuera apodado como “El Ciclón de Guantánamo”, fue apenas una tenue brisa en su vuelta al ring, tras cuatro años, al caer por decisión dividida ante el ecuatoriano Alexander Espinoza.

Espinoza, de 35 años, envió a la lona en el segundo asalto a Gamboa, de 44, quien ganó por última vez en su carrera en el ya lejano 2019 y para quien la vida le está enviando señales cada vez más fuertes de que ya es hora del adiós definitivo.

Y luego de brillar en el boxeo a mano limpia, Gustavo Trujillo, The Cuban Assassin, mantuvo su invicto en el pugilismo regular, al noquear en el primer round al mexicano Sergio Rodríguez Marín y mejorar su récord a 11-0.

El Tren se descarrila en Uzbekistán

Luego de viajar medio mundo para intentar un regreso a los cuadriláteros, tras 17 meses de inactividad, el cienfueguero Robeisy “El Tren” Ramírez sufrió un inesperado tropiezo, luego de que fuera cancelada en el último minuto su combate ante el tadyiko Asror Vohidov.

El combate, proyectado para el pasado viernes, había sido organizado por la promotora Raizd Boxing, con el aval del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La excusa oficial fue que no era posible realizarle una resonancia magnética (MRI) obligatoria por ser feriado ese día en Uzbekistán y que los resultados tardarían 72 horas.

Pero Ramírez refutó esa versión y por su propia cuenta contactó una clínica, se realizó el estudio y publicó las placas del MRI con fecha visible: 29 de mayo de 2026 a las 17:37, horas antes de la pelea programada.

El Tren denunció que los promotores incumplieron desde el principio, al no correr con los gastos de los pasajes a Uzbekistán, y aseguró que la realidad es que no tenían dinero para pagar la bolsa acordada.

La carrera del cubano vuelve a entrar en una fase de incertidumbre, urgido de acción que lo devuelva a la élite de las 126 libras.