Fatal accidente deja 6 fallecidos y 5 lesionados en la carretera Moa-Baracoa

Getting your Trinity Audio player ready...

Un choque vehicular ocurrido en la tarde del lunes en Moa, provincia de Holguín, dejó seis personas fallecidas y cinco lesionadas, el saldo fatal más alto que deja un accidente vial en lo que va de año en Cuba.

El hecho tuvo lugar en la carretera a Baracoa, en el tramo hacia la fábrica de Níquel de Moa, cuando una camioneta impactó contra un triciclo motorizado conocido como “riquimbili”, que transportaba pasajeros.



Cinco de las víctimas murieron en el lugar del siniestro y la sexta falleció en el hospital Dr. Guillermo Luis Fernández Hernández-Baquero, donde se activó el protocolo de respuesta para emergencias masivas, reportó en Facebook una periodista local junto a imágenes del incidente.

Los fallecidos fueron identificados como Andys William Mendoza Ferrer, de 41 años; Enoelio Borges Reyes, 50 años; María Carla Noguera Despaigne, 19 años; Emmanuel Rodríguez Igarza, 23 años; Eloina Reyez González, 69 años, y Liolvis Lofforte Alpajón, 33 años.

Entre los lesionados se encuentran Sandro Medina Oliveros, de 52 años, reportado en estado grave pero estable; Yanet Rodríguez Reyes, de 49 años, con lesión en la cabeza, pero estable; el conductor del triciclo, Omar Breff Blanco, de 58 años, reportado como grave; Liset Suárez Lovaina, de 29 años, estable, y Eroeldis Borges Alpajón, de 23 años, reportado como grave pero estable.



En el último año, los accidentes de tránsito se mantuvieron como una de las principales causas de muerte en Cuba. Según datos oficiales, en 2025 se registraron más de 8.000 accidentes, con un saldo superior a 500 fallecidos y alrededor de 6.000 lesionados.

Las causas más frecuentes incluyen exceso de velocidad, imprudencia de conductores y peatones, consumo de alcohol, así como el mal estado técnico de la mayoría de los vehículos y deficiencias en la señalización vial.