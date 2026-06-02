Familia de Alexis Serrano denuncia condiciones extremas en la cárcel de Aguadores

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Una mañana de trabajo que terminó en arresto, una protesta espontánea y un sistema penitenciario que castiga antes de juzgar. Este es el drama que vive la familia del activista y cuentapropista cubano Alexis Serrano Águila, quien se encuentra encarcelado en prisión preventiva en la cárcel de Aguadores.

“Él allí ha perdido peso considerablemente, desde la huelga de hambre más las pésimas condiciones en las que se encuentra que no dan prácticamente ningún tipo de alimentación. Solo comen lo que uno pueda llevarle”, relató su hija Yanelis Serrano a Martí Noticias.

Todo comenzó el 12 de abril en Palma Soriano. Alexis Serrano salió a vender viandas, el sustento diario de su hogar. Ese día, inspectores estatales le ordenaron retirarse y lo amenazaron con una multa. Lleno de indignación, el trabajador independiente regresó a su casa y protestó en voz alta contra la cúpula gobernante. Al día siguiente, fue arrestado y acusado de desacato.

Su esposa, Delis Frómeta Suárez, también fue acusada por el mismo motivo, aunque ella fue liberada bajo fianza a la espera de un juicio.

Serrano y su esposa han sido opositores por muchos años: él, miembro del Partido Republicano de Cuba (PRC), y ella, integrante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR).

Las denuncias sobre la prisión de Aguadores son alarmantes. Yanelis relata que los reclusos almacenan agua como pueden y que la falta de las condiciones básicas de sobrevivencia ha llevado a situaciones extremas: “Allá se intentaron hasta suicidar como tres presos en menos de 15 días por la pésima situación en la que están allí como si fueran animales”.

Ante este panorama, la justicia cubana ha cerrado las puertas a cualquier salida legal inmediata. La Fiscalía de Palma Soriano rechazó un Habeas Corpus a favor de Alexis y negó la petición de cambio de medida cautelar solicitada por su defensa.

Para organizaciones defensoras de derechos humanos, como el centro de asesoramiento legal Cubalex, el caso de Serrano Águila es el reflejo de un patrón sistemático: el uso indiscriminado de la prisión provisional, una práctica que vulnera el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.

Yanelis Serrano indicó que, aunque la Fiscalía Municipal no aceptó el Habeas Corpus ni la petición de cambio de medida, la familia está esperanzada con otro recurso que pedirá el abogado: "ahora está esperando un control judicial".

El control judicial es el mecanismo mediante el cual los tribunales supervisan y limitan las decisiones tomadas por otras autoridades, garantizando que respeten la Constitución y las leyes. Mediante este recurso, un tribunal evalúa si la medida de prisión provisional es estrictamente necesaria, proporcional al delito y si cumple con los derechos y garantías constitucionales del acusado.