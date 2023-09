Falso: Zelenskyy “admite el fracaso" de la contraofensiva de las FFAA de Ucrania

Los usuarios de las redes sociales, así como los medios de comunicación del Kremlin y de Belarús comenzaron a difundir información falsa de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenkyy, supuestamente “ha admitido el fracaso” de la contraofensiva del ejército ucraniano. En estas noticias se asegura que dicha declaración Zelenskyy la hizo en su entrevista con CNN.

“No es una película. No dura una hora y media. No es una película con final feliz, no lo habrá. Ya hemos perdido a mucha gente. No va a haber ningún final feliz. Esto hay que admitirlo”, así los medios del Kremlin citan a Zelenskyy con la intención de que sus palabras supuestamente reafirmen la mencionada “admisión”.