Falleció Fausto G. Díaz; "Ha muerto un gran padre, un gran abuelo, un gran hijo y un cubano ejemplar"

En la madrugada de este 30 de mayo falleció el señor Fausto Gabriel Díaz, hijo de Fausto y Remedios Díaz-Oliver, respetada y apreciada familia del exilio cubano.

"Es con gran dolor que les comunico que mi adorado hijo Fausto G. Díaz falleció en el South Miami Hospital en horas de la madrugada. Ha muerto un gran padre, un gran abuelo, un gran hijo y un Cubano ejemplar", escribió su madre, Remedios Díaz-Oliver en su página de Facebook.

Díaz, hombre de negocios, fue muy reconocido por su labor filantrópica en instituciones benéficas. Al igual que sus padres, lo caracterizaron su entrega a la causa de la libertad de Cuba y su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en el país donde nacieron sus padres, por lo que respaldó a organizaciones que desde el exilio apoyan a la sociedad civil independiente cubana en su lucha pacifica por la libertad.

"No hubo gestión que no hiciese ni puertas que no tocase en aras de recabar solidaridad y apoyo para la causa de la libertad de Cuba y del pueblo cubano", destacó la organización M.A.R. Por Cuba (Madres y Mujeres Anti-Represión), al recordar a Díaz.

M.A.R. Por Cuba, su Junta Directiva y miembros de la organización expresaron sus condolencias a la familia Díaz-Oliver y se unieron "al dolor de la familia de Fausto G. Díaz y del exilio cubano ante el sensible fallecimiento de uno de sus mayores baluartes".



"Fausto fue un gran cubano, preocupado siempre por Cuba y dedicado a abrir caminos para restaurar la libertad y la democracia en nuestra Isla, bajo una dictadura comunista desde 1959", manifestó M.A.R. Por Cuba.

En redes sociales, las reacciones de amigos, familiares y conocidos han sido numerosas. Tanto cubanos que admiraban y apreciaban a Díaz como personas de diversas nacionalidades lamentaron su partida física.

La activista nicaragüense, Muñeca Fuentes escribió en Facebook: "Mi querido amigo y patriota Fausto, me quedo sin palabras al enterarme de la noticia… Solo puedo decir que estoy agradecida con Dios por darme el honor de conocer a alguien tan especial como tú, gracias por tu amistad y tu compromiso en la lucha por la democracia… No puedo creer que justo el domingo por la noche estuvimos charlando hasta muy tarde y ahora el martes en la madrugada nos has dejado, te vamos a extrañar mucho…💔."

"Sin embargo, tu trabajo no ha terminado, solo cambia el camino, ahora continuaremos peleando la buena batalla con tu ayuda desde arriba, ¡hasta luego mi amigo! Te mando un beso grande mi querido PATRIOTA", se despidió Fuentes.

Por su parte, el cubano residente en Estados Unidos, Enrique Padrón, escribió en la red social: "Mi más sentido pésame a nuestra querida Remedios Díaz-Oliver, a su esposo Fausto y a toda la familia Díaz-Oliver por la pérdida repentina de su adorado hijo Fausto Jr., Un gran hombre de familia y un gran Patriota! Dios le dé el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua, amén!".

Nacido el 2 de octubre de 1965 en Miami, Estados Unidos, Díaz vivió orgulloso del país que lo vio nacer, pero nunca olvidó sus raíces cubanas, siguiendo las enseñanzas de sus padres.

Le sobreviven sus padres, Fausto y Remedios Díaz-Oliver; sus hijos, Jacqueline Díaz Cortes y Fausto Alexander Díaz; su hermana, Rosa María Díaz; sus sobrinos Patricia Flores y Richard Flores y a sus nietos Katherine Cortes y Víctor Cortes,

"Hacemos llegar a sus padres, Remedios y Fausto Diaz-Oliver, a su compañera, sus hijos, nietos, hermana y demás familiares nuestro mas sentido pésame ante esta gran pérdida para su familia, para Cuba y para todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo y contar con su amistad", expresó M.A.R. Por Cuba.