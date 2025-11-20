Expresidentes y vicepresidentes dan el último adiós a Dick Cheney

Getting your Trinity Audio player ready...

El funeral del exvicepresidente Dick Cheney (1941-2025) reunió este jueves en la Catedral Nacional de Washington a altas figuras de la política estadounidense de ambos partidos.

Cheney, quien fue vicepresidente durante la presidencia del republicano George W. Bush, falleció el 3 de noviembre a los 84 años.

Al servicio fúnebre acudieron varias familias presidenciales como el expresidente George W. Bush y su esposa la exprimera Dama, Laura Bush; el expresidente Joe Biden y su esposa, Jill Biden, y los exvicepresidentes Dan Quayle, Al Gore, Mike Pence y Kamala Harris.

Los medios estadounidenses destacaron la ausencia del presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance, al igual que la de otros exocupantes de la Oficina Oval como Bill y Hillary Clinton y Barack y Michelle Obama.



Trump ha mantenido una relación tensa con la familia Cheney desde que la excongresista Liz Cheney, hija de Dick, fue una de las diez republicanas que votaron a favor de su segundo juicio político tras los disturbios del 6 de enero en el Capitolio.

A pesar de ser una figura controvertida, Cheney ha sido recordado como un gran patriota y un fiel servidor público.



