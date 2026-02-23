Exiliados se reúnen frente a la embajada cubana en Washington

Getting your Trinity Audio player ready...

Un grupo de exiliados y activistas cubanos se reunieron este lunes frente a la embajada de la isla en Washington DC para rendir homenaje a las víctimas de Hermanos al Rescate y al preso político Orlando Zapata Tamayo, quien falleció un 23 de febrero de 2010 tras una huelga de hambre en la cárcel.

"Estamos un grupo frente a la embajada haciendo una vigilia por los 30 años del crimen contra Hermanos al Rescate y por el 16 aniversario de la muerte de Orlando Tamayo Zapata", dijo a Martí Noticias John Suárez, director del Centro para una Cuba Libre.

Asimismo, precisó que repartirán volantes con información sobre ambos hechos a quienes pasen por el lugar.

En declaraciones a nuestra redacción, el defensor por los derechos humanos dijo que esperaban la participación de unas 30 personas en la vigilia.

Este lunes se cumplen 16 años de la muerte de Zapata Tamayo, tras más de 80 días en una huelga de hambre en prisión para denunciar los abusos, golpizas y condiciones degradantes dentro del sistema penitenciario de la isla.

Zapata Tamayo, albañil y plomero nacido en 1967 en Santiago de Cuba, murió el 23 de febrero de 2010 en un hospital penitenciario de La Habana. Miembro del Comité Nacional de Resistencia Cívica del Movimiento Republicano Alternativo, fue arrestado durante la "primavera negra" de 2003.

Este martes también se conmemoran tres décadas del derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996. En el ataque, llevado a cabo en aguas internacionales, murieron cuatro pilotos, tres de ellos ciudadanos estadounidenses.

La organización, fundada en 1991, localizaba y asistía a los balseros cubanos en el Estrecho de la Florida.