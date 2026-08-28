Excarcelan bajo fianza a cubana detenida tras criticar los apagones en La Habana

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La cubana Lumey Guzmán Fernández fue excarcelada y continuará bajo investigación desde su domicilio después de permanecer detenida desde el 9 de julio por publicaciones en redes sociales en las que criticó al régimen y protestó por los prolongados apagones en su barrio de Alamar, en La Habana.

Una fuente familiar confirmó a la organización Justicia 11J que Guzmán Fernández salió de prisión tras el pago de una fianza de 7.000 pesos cubanos (CUP). La mujer, de 44 años, continúa sometida al proceso judicial abierto en su contra.

Guzmán Fernández había sido detenida después de realizar una transmisión en directo por Facebook en la que expresó su frustración por los cortes de electricidad y lanzó duras críticas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez y Lis Cuesta Peraza, esposa del mandatario.

En el video, la mujer aseguró que su zona de Alamar llevaba más de 90 horas afectada por la falta de electricidad.

“Ya uno no puede más. Quítense la venda, zona seis pa’ la calle”, dijo Guzmán Fernández durante la transmisión. "Estoy lista, si quieren vengan a buscarme, no aguanto más”, afirmó poco antes de su detención.

Según la información difundida por Justicia 11J, inicialmente fue acusada de desacato y pasó por diferentes centros de detención antes de ser trasladada el 17 de julio a la prisión de El Guatao.

Familiares denunciaron que Guzmán Fernández había perdido considerablemente peso durante su encarcelamiento y mostraba señales de deterioro de su estado mental.