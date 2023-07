n realidad, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no confirma tan sólo el minado del estanque de enfriamiento de la central de Zaporiyia, pero declara que la estación está minada alrededor del perímetro y en algunos lugares dentro de la misma. Por tanto, las afirmaciones de los medios rusos de que la información sobre el minado de la estación es falsa, no se corresponde con la realidad. De esto, en particular, trata el comunicado de prensa del OIEA.

«El OIEA está al tanto de los informes de minas colocadas cerca del estanque de enfriamiento. Durante la visita del Director General, no se observaron minas en el recinto, incluido el estanque de enfriamiento. Sin embargo, el OIEA tiene conocimiento de incidentes anteriores de colocación de minas alrededor del perímetro de la planta, de lo que el Organismo había informado anteriormente, así como en ciertos lugares dentro de la planta, que los funcionarios de seguridad de la misma explicaron que se colocaron con fines defensivos. Nuestra evaluación de estas ubicaciones particulares fue que, si bien la presencia de cualquier dispositivo explosivo no cumpliría con los estándares de seguridad, las funciones básicas de seguridad de la instalación no se verían significativamente comprometidas. Estamos siguiendo este tema con gran atención”, dijo el Director General, Grossi, expone el comunicado de prensa de la organización. Es importante entender que la visita del Director General del OIEA a la central nuclear de Zaporiyia se realizó el 15 de junio y se desconoce lo que sucedió en la central en los días siguientes.

Es más, Rafael Grossi subrayó que la situación de seguridad nuclear de la planta atómica de Zaporiyia es extremadamente vulnerable. “La pérdida del embalse de Kajovka se ha convertido en una catástrofe para la región en general y empeoró las graves dificultades de esta gran central nuclear. Ahora, más que nunca, todas las partes deben cumplir completamente con los principios básicos de el OIEA destinados a prevenir un accidente nuclear”, dijo el director general de la organización. Por lo tanto, la voladura de la presa de la central hidroeléctrica de Kajovka por parte del ejército ruso empeoró, en gran medida, la situación de seguridad de la planta nuclear de Zaporiyia previamente ocupada. Y las declaraciones de los funcionarios rusos de que la Federación Rusa supuestamente «garantiza la seguridad del funcionamiento de la estación nuclear de Zaporiyia hasta el límite de sus posibilidades» son otra mentira.

Fue precisamente la ocupación de la estación atómica por parte del ejército ruso lo que puso en peligro la seguridad nuclear en toda Europa del Este desde el principio. Anteriormente, el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kyrylo Budánov, habló sobre el hecho de que los rusos también minaron la central nuclear de Zaporiyia, en particular, el estanque de enfriamiento.