Getting your Trinity Audio player ready...

La familia se ha convertido en el principal recurso de los cubanos para afrontar la falta de alimentos, dinero y medicamentos, mientras que menos del 0,4% acudiría a una institución estatal ante una emergencia, según una encuesta independiente realizada por Cubadata para DIARIO DE CUBA.

El estudio, titulado Sustitución doméstica del Estado: carga, moral y redes, consultó a 1.719 personas de distintas provincias de la isla entre el 25 de septiembre y el 14 de octubre de 2026.

"Las cuatro dimensiones medidas (ayuda, palabra, plan y juicio moral) no se comportan como un solo fenómeno", consideran los analistas de la encuesta.

Ante la posibilidad de quedarse sin alimentos, el 50,8% de los participantes dijo que recurriría primero a familiares y el 34,8% intentaría resolver la situación por sus propios medios. Apenas seis personas señalaron a una institución estatal como primera opción.

La dependencia familiar también se refleja en las emergencias económicas: el 56,5% buscaría ayuda entre parientes residentes en Cuba y el 26,5% trataría de conseguir el dinero por su cuenta. Solo uno de los encuestados acudiría inicialmente al Estado.

En el caso de los medicamentos, el 51,7% recurriría a familiares dentro del país, mientras que el 24,5% intentaría solucionar el problema sin ayuda. La encuesta también revela las dificultades para planificar el futuro en medio de la crisis económica. El 47% afirmó que no puede hacer planes con confianza y el 18,6% dijo que solo puede organizar su vida para el día en curso.

A ello se suma el tiempo dedicado a resolver necesidades básicas: el 11% declaró emplear más de 50 horas semanales en conseguir alimentos y el 10% en obtener agua o solucionar problemas eléctricos.

El entorno familiar también aparece como el espacio de mayor confianza para expresar opiniones sobre la situación del país, con una puntuación media de 8,4 sobre diez, frente a apenas 2,0 cuando se trata de hablar con desconocidos.