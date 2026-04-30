Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

EN FOTOS: Primer vuelo Miami–Caracas tras casi 7 años suspendidos

La ruta había sido interrumpida en 2019 por la ruptura de relaciones diplomáticas y restricciones a aerolíneas estadounidenses, obligando a los viajeros a usar itinerarios con escalas en terceros países.
1 La ruta había sido interrumpida en 2019 por la ruptura de relaciones diplomáticas y restricciones a aerolíneas estadounidenses, obligando a los viajeros a usar itinerarios con escalas en terceros países.
El equipo de Martí Noticias a bordo del vuelo de American Airlines que reanuda la conexión directa Miami-Caracas tras 7 años suspendida.
2 El equipo de Martí Noticias a bordo del vuelo de American Airlines que reanuda la conexión directa Miami-Caracas tras 7 años suspendida.
El primer vuelo comercial directo entre EEUU y Venezuela aterrizó este jueves en Caracas.
3 El primer vuelo comercial directo entre EEUU y Venezuela aterrizó este jueves en Caracas.
Luego de siete años de pausa, este jueves se restablecieron los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela
4 Luego de siete años de pausa, este jueves se restablecieron los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela

Cargar más

XS
SM
MD
LG