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EN FOTOS: Primer vuelo Miami–Caracas tras casi 7 años suspendidos
hace 1 hora
Redacción Martí Noticias
1
La ruta había sido interrumpida en 2019 por la ruptura de relaciones diplomáticas y restricciones a aerolíneas estadounidenses, obligando a los viajeros a usar itinerarios con escalas en terceros países.
2
El equipo de Martí Noticias a bordo del vuelo de American Airlines que reanuda la conexión directa Miami-Caracas tras 7 años suspendida.
3
El primer vuelo comercial directo entre EEUU y Venezuela aterrizó este jueves en Caracas.
4
Luego de siete años de pausa, este jueves se restablecieron los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela
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EN FOTOS: Primer vuelo Miami–Caracas tras casi 7 años suspendidos
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