En Cuba el déficit habitacional roza el millón
La sociedad cubana está inmersa en una sumatoria de crisis, el oficialismo ha priorizado la construcción de instalaciones hoteleras esperando recibir a un turismo que no llega, mientras el cubano de “a pie” no tiene donde vivir o está a la espera que el techo de sus casas se les venga encima.
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