Embajada de EEUU felicita al nuevo arzobispo de Santiago de Cuba

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba felicitó al nuevo arzobispo de Santiago de Cuba, monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz, nombrado por el papa León XIV como sucesor de Dionisio Guillermo García Ibáñez, quien presentó su renuncia al cargo.

En un post publicado en sus redes sociales este sábado, la sede diplomática señaló que la semana pasada sostuvieron un encuentro con Díaz Ruiz, entonces obispo de Matanzas, y destacó su "labor incansable" para que la ayuda humanitaria estadounidense llegue a manos de los cubanos más vulnerables.

Monseñor García Ibáñez, de 81 años y arzobispo de Santiago de Cuba desde 2007 tras el nombramiento de Benedicto XVI, había presentado su dimisión en 2020, al cumplir 75 años, solicitud que fue finalmente aceptada por el sumo pontífice este sábado, 7 de noviembre.

Su sucesor, monseñor Díaz Ruiz, nació el 14 de noviembre de 1960 en Céspedes, Camagüey. El religioso estudió Ingeniería Civil antes de entrar al seminario San Basilio Magno y fue ordenado sacerdote en 1989.

En 2017 fue nombrado obispo de Ciego de Ávila, y pasó a ser el obispo de Matanzas en 2022. Díaz Ruiz es vicepresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y presidente de la comisión de pastoral de adolescentes, jóvenes y comunicación.

De acuerdo con la publicación de la Embajada estadounidense, también participaron en la reunión María de los Ángeles Castelo, coordinadora de Cáritas Matanzas, y voluntarios de la organización religiosa que trabajan en la distribución de la asistencia humanitaria.



"Esperamos seguir trabajando juntos para llevar esta ayuda a quienes más la necesitan", subrayó la Embajada estadounidense en La Habana.

La asistencia humanitaria a Cuba es parte de un paquete de 100 millones de dólares anunciado por Estados Unidos en mayo de 2026, del que unos 60 millones se canalizan a través de la Iglesia católica, Cáritas Cuba y Catholic Relief Services. La ayuda incluye kits de alimentos e higiene, entre otros productos básicos.