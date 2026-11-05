Embajada de EEUU en Cuba alerta sobre cuentas que suplantan a Mike Hammer

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba advirtió sobre cuentas que suplantan la identidad de su jefe de misión, Mike Hammer, al compartir un reportaje del medio independiente ClickCuba sobre un grupo de Telegram que ofrece una supuesta vía de contacto con el diplomático.

“Ojo, cuidado con cuentas que se hacen pasar por nuestro jefe de Misión. Lean este reportaje”, señaló la representación diplomática.

Según ClickCuba, una cuenta que utiliza el nombre de Hammer y el usuario @USAmbCuba aparece como propietaria del grupo “LA CEIBA CIRCLE”, presentado como una comunidad de cubanoamericanos que promueve la libertad de Cuba y la ayuda a familias necesitadas.

Otra cuenta, identificada como “Isabel Menéndez Soto” y administradora del grupo, se presenta como “secretaria del embajador en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana”. De acuerdo con el medio, ese perfil asegura gestionar la agenda, correspondencia y solicitudes de reuniones del diplomático.

La cuenta que suplanta a Hammer también publica una fotografía acompañada de un relato en primera persona sobre un supuesto encuentro con un representante de Naciones Unidas para conversar sobre Cuba y la ayuda humanitaria, señala el reportaje, que describe cómo ambos perfiles combinan el uso de la identidad del diplomático con una oferta de acceso a su despacho.