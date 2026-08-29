Embajada de EEUU alerta sobre riesgos sanitarios por crisis de agua en Cuba

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba alertó este viernes sobre el deterioro del suministro de agua en la isla y advirtió que la combinación de la escasez, los prolongados apagones y las interrupciones de la cadena de frío puede generar riesgos para la salud y la seguridad.

En una alerta sanitaria, la sede diplomática citó reportes sobre zonas residenciales que han permanecido durante largos períodos sin recibir agua de las redes municipales o públicas.

"Los prolongados y crecientes problemas de agua y los cortes de energía, causados por la mala gestión de la infraestructura pública por parte del régimen, afectan a toda la isla. El agua a menudo solo llega a las viviendas cuando el suministro eléctrico de la ciudad se mantiene durante el tiempo suficiente. Los medios de comunicación informan que los pozos se están secando en todo el país debido a la sequía, lo que agrava la capacidad de complementar el suministro de agua", indica la nota.

"La falta de agua, sumada a los cortes de energía que han interrumpido las redes de la cadena de frío, puede presentar importantes desafíos para la salud y la seguridad. Recordamos a los ciudadanos estadounidenses que estén al tanto de los riesgos al viajar a Cuba y que tomen precauciones", agrega el texto.

La Embajada recomendó a los ciudadanos estadounidenses que viajen o permanezcan en Cuba prepararse para interrupciones prolongadas de electricidad y agua, disponer de reservas de agua potable, alimentos no perecederos, linternas, baterías y medios para mantener cargados los teléfonos.

También aconsejó tomar previsiones para necesidades médicas y considerar alternativas para equipos que dependen de electricidad o fármacos que necesitan refrigeración.

La Habana enfrenta dificultades persistentes en el abastecimiento de agua que el propio gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció esta semana.

Días antes, la empresa estatal Aguas de La Habana había informado de la paralización de emergencia de una conductora del Sistema Central debido a una “compleja avería en la infraestructura hidráulica”. La interrupción afectó el servicio en seis municipios de la capital.

Los problemas de abastecimiento no se limitan a La Habana. Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, dijo en mayo a la televisión estatal que alrededor de 2,7 millones de personas enfrentaban dificultades agravadas para recibir agua en Cuba.