El régimen se contradice y aumento de robos, asesinatos y "femicidios" en Cuba trasciende en prensa oficial

Los resultados de una investigación realizada por la prensa oficial sobre el aumento de la violencia en Cuba contradicen el discurso del régimen de La Habana que hasta hace unas semanas insistía en que la cobertura a estos hechos por parte de los medios independientes formaba parte de una campaña “orquestada por los enemigos de la revolución”.



Sin transparencia en los datos y utilizando cifras desactualizadas, la revista Bohemia publicó un reportaje sobre el tema. Según dijeron, el 92,4% de los cubanos encuestados para el trabajo percibe un incremento de los delitos violentos en los dos últimos años; el 42,4% aseguró tener conocimiento de diez o más sucesos de esa naturaleza en el último semestre; el 48,9% fue víctima de algún delito de este tipo o conoce a alguien que lo padeció; y el 66,7% lo denunció a la Policía aunque el 73,4% de las víctimas no ha encontrado solución alguna por parte de las autoridades.



El muestreo aplicado refleja, además, que el 83.7 por ciento de los consultados ha modificado su rutina y su comportamiento ante el aumento de estos hechos.



“Frases como 'ya no saco más mi celular en la calle' hoy se escuchan a diario, cuando hace unos años muchos no solo se comunicaban, sino que trabajaban y/o estudiaban en espacios públicos con estos equipos tecnológicos expuestos”, explican.

“En sentido general, la ciudadanía ha optado por disminuir las salidas nocturnas –también impactadas por los problemas del transporte y la inflación–, llevar menos dinero en efectivo, no transitar por rutas solitarias, no utilizar joyas, dejar de visitar lugares, parientes y amigos lejos de su lugar de residencia, sostener aferrado contra el pecho bolsos y carteras en el transporte público”, agregan.



El reportaje indica que entre las causas fundamentales que han provocado el alza de la inseguridad en la isla está la fuerte crisis económica, la pérdida de valores en la sociedad, los bajos salarios, el machismo y la falta de personal para atender este tipo de delitos.



“El incremento de la violencia, al decir de los especialistas, tiene lugar en medio de una de las más profundas crisis económicas y sociales que atraviesa el país... Por otra parte, la pérdida de valores y la crisis formativa, la vagancia y la deslegitimación del trabajo como fuente de ingresos, el machismo y la violencia representada en los medios, así como las características y experiencias personales, también configuran el entramado sociocultural que envuelve a la violencia social”, reconocen.



Para el investigador y antropólogo Pablo Rodríguez Ruiz, entrevistado por Bohemia, “se puede apreciar que las fuerzas del orden también se ven afectadas por el panorama socioeconómico imperante, lo que provoca una disminución del personal policial encargado de atender, procesar y resolver los delitos”.

El experto habló además de “la llamada cifra negra del delito (casos que no son denunciados o asentados debidamente), la cual no es recogida por las estadísticas o informes institucionales”.



La revista, que solo encuestó a 92 personas, no ofrece datos actualizados sobre el tema y cita documentos ya publicados. Entre ellos el informe presentado ante el Parlamento a mediados de julio pasado sobre las medidas adoptadas para el enfrentamiento al delito, las indisciplinas sociales y la violencia.



El documento refería que en el primer semestre de 2023 crecieron las cifras de asaltos, robos con fuerza, alteraciones del orden público, hurtos, agresiones y amenazas, al igual que los delitos asociados al sacrificio de ganado mayor y equinos. “Tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como el Tribunal Supremo Popular (TSP) consideraron que los datos oficiales de los hechos reportados están algo alejadas de la realidad, porque las víctimas muchas veces no formulan denuncias”.



Otro de los puntos abordados es el aumento de los casos de violencia de género en el país. Sin reconocer el término feminicidio, delito no tipificado en el Código Penal vigente, el texto menciona los 18 asesinatos a mujeres en 2022 recogidos por el Observatorio de Igualdad de Género lanzado por las autoridades este año. No obstante, los observatorios independientes verificaron al menos 36 en ese período.



“Este tipo de fenómeno, de los que antiguamente se tenía una baja percepción, siempre genera en los investigadores el sinsabor de no poder determinar si es que existe tal aumento o si en realidad siempre existió un número similar de casos que no era tipificado como tal”, dijeron y admitieron las insatisfacciones respecto al debido proceso, la insensibilidad de funcionarios y la revictimización.



“Cuestionamientos a los damnificados a la hora de hacer la denuncia, desestimación de peligro o la gravedad que implica la situación, demoras en la toma de declaraciones en las Unidades de la PNR o en el levantamiento de evidencias en el lugar de los hechos, exposición de las víctimas a la reconstrucción del relato demasiadas veces…, todo lo cual pudiera estar influyendo en la pérdida de la confianza a la hora de establecer la acusación”, admite Bohemia.

Granma habla de "femicidios"



Justo este martes un reporte de Granma, el diario oficial del Partido Comunista, reconocía el aumento de crímenes machistas en el primer semestre de este año, una demanda de las organizaciones independientes de la sociedad civil que han registrado hasta la fecha 76 feminicidios en el país.



"En el primer semestre de 2023 se evidenció un mayor número de femicidios y de denuncias por parte de mujeres víctimas de violencia, algo que nos convoca a continuar trabajando para evitar la ocurrencia de hechos tan devastadores", dijo la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Teresa Amarelle Boué.



No obstante, hasta los propios voceros del régimen cuestionan la falta de transparencia para abordar este tema. El ex espía y periodista jubilado Manuel David Orrio del Rosario, publicó este lunes un artículo de opinión titulado Cuba, Bohemia, el delito y "salvar la honrilla en un clavo ardiendo" en el medio de izquierda Kaosenlared.



“Van hasta el fondo, hasta donde pueden, del preocupante incremento de la percepción popular sobre la comisión de delitos en Cuba y ¿de los delitos como tales? De inicio, obstáculo tremendo: los anuarios estadísticos de Cuba no brindan números sobre la comisión de delitos desde ¡1975!, ni sobre su esclarecimiento, ni sobre la población penal”, cuestiona.



Aunque no reconocen el trabajo de las organizaciones independientes y los informes periódicos sobre el tema ante la falta de datos oficiales, a la prensa oficial no le ha quedado otro camino que abordar el asunto ante la presión de la sociedad civil cubana. Así lo evidencia el reportaje de Bohemia, la conferencia de prensa cubierta por Granma y otros artículos de periódicos locales sobre la inseguridad en Cuba y el aumento de los casos de violencia de género publicados en la última semana.