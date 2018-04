Trump recibió a Angela Merkel en la Casa Blanca

Este viernes el presidente de EEUU Donald Trump y la Canciller alemana Angela Merkel se reunieron nuevamente en La Casa Blanca, durante tres horas.

Esta vez las conversaciones se centraron en las relaciones comerciales y la entrada en vigor, el próximo 1 de mayo, de los aranceles a las importaciones de aluminio y acero procedentes de los países de la Unión Europea.

Merkel y Trump analizaron la próxima cumbre de la OTAN y la política de defensa, la cooperación en el marco del G7 y el G20, Irán, la situación en Ucrania, las nuevas sanciones impuestas a Rusia, y la lucha contra el cambio climático, entre otros asuntos.

El presidente Donald Trump prometió el viernes que Irán "no hará armas nucleares", pero no llegó a decir que se retiraría del acuerdo nuclear que el gobierno de Obama negoció con el poder de Medio Oriente en 2015.

"No hablo sobre si usaría o no la fuerza militar ,pero puedo decirte esto, no harán armas nucleares. Eso te puedo decir. Bien. No van a estar haciendo armas nucleares. Puedes contar con ellas",dijo Trump en una conferencia de prensa conjunta con la canciller alemana Angela Merkel.

Al preguntarle a la canciller alemana si compartía los reparos de Trump sobre el acuerdo, Merkel dijo que los diplomáticos alemanes "seguirían manteniendo conversaciones muy cercanas sobre esto" con Estados Unidos.

"Es una pieza del mosaico, un bloque de construcción, si se quiere, en el que podemos construir esta estructura", dijo. "Queremos ver qué tipo de decisiones toman nuestros socios estadounidenses".

El recientemente confirmado secretario de Estado Mike Pompeo también sugirió el viernes que Trump probablemente salga del acuerdo, probablemente el 12 de mayo, cuando se debe decidir si extender la suspensión de las sanciones contra Irán.

Además en la conferencia conjunta el presidente Trump indicó "Puede que vaya a Jerusalén para el traslado de la embajada”.

El mandatario se mostró "muy orgulloso" ya que "el traslado de la embajada a Jerusalén ha sido un tema que se ha prometido por muchos durante muchos años, todos hicieron promesas de campaña", al recordar que la propuesta había sido hecha también por algunos de sus predecesores en la Presidencia.

