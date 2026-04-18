"El año que viene el Año Nuevo es en La Habana", dice Giménez (VIDEO)

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El congresista cubanoamericano Carlos Giménez tiene grandes esperanzas de que la solución para Cuba está cerca.

"El año que viene el Año Nuevo es en La Habana", dijo el legislador nacido en Cuba a nuestro reportero Iván Kasanzew durante la ceremonia en recordación y homenaje a los pilotos de la Brigada 2506.

El representante dijo a Martí Noticias que para él el aniversario 65 de la Invasión de Bahía de Cochinos tiene un toque personal "dos de mis primos son veteranos de la batalla, también un amigo (...) que para mí Playa de Giron es algo personal y para todos los cubanos en exilio es algo personal también".

"Son gente que ha sacrificado su vida, muchos de ellos murieron, otros con el paso del tiempo tampoco están con nosotros, es importante recordar porque además, no sé, en las últimas épocas se tiende a cambiar la verdad, se tiende a cambiar la historia. Algunas cosas salieron que de verdad no se sabían, pero ellos necesitaban la ayuda, el apoyo del presidente Kennedy y él no se lo dio, y entonces eso es una traición bastante grande del gobierno americano para nosotros los cubanos, pero ahora yo creo que tenemos un presidente diferente y yo creo que las cosas van a cambiar", comentó.

"El pueblo cubano merece la libertad y eso es por lo que ellos estaban luchando, simplemente para la libertad. Recuerda que Fidel Castro dijo que iba a tener elecciones en seis meses y nunca le dijo a nadie que era comunista (...) era un gran engaño y es hora ya que tenemos que arreglar ese engaño y darle a Cuba y a los cubanos la libertad, la democracia y se tiene que cumplir ahora", agregó.