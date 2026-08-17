EEUU y Bahamas discuten en La Habana la crisis cubana y los intereses en el Caribe

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El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, se reunió este lunes con el embajador de Bahamas para discutir asustos relacionados con la situación en la isla, entre otros temas.



"Un gusto reunirme con el Embajador Dr. Elliston Rahming de las Bahamas para hablar de la situación en Cuba y de los intereses compartidos en el Caribe. Él realizó su carrera universitaria en los EEUU", escribió en un post en redes sociales el encargado de Negocios de EEUU en La Habana.

Durante décadas, el régimen cubano envió brigadas médicas a Guyana, hasta que este año, la llamada misión de profesionales cubanos se retiró oficialmente del país por desaveniencias en la renovación del contrato. El gobierno guyanés ordenó el pago de los salarios directamente al personal de salud, sin el régimen de La Habana como internediario, poniendo fin a prácticas laborales señaladas por Estados Unidos y organizaciones defensoras de Derechos Humanos como esclavitud moderna y trata de personas.

Tras la decisión, las autoridades de salud de Guyana ofrecieron contratar de forma individual a los galenos que quisieran quedarse, siempre que cumplieran los requisitos de certificación local.

En medio del éxodo masivo de cubanos que buscan escapar de la crisis económica y la falta de libertades, Guyana se ha convertido en un destino importante para migrantes de la isla. Según estimaciones no oficiales, entre 5.000 y 7.000 cubanos viven de forma permanente o semipermanente en el país aprovechando la ausencia de requisito de visa. Muchos cubanos usan además a Guyana como punto de tránsito hacia Brasil u otros países, especialmente a través de la frontera en Lethem.