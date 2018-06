EEUU sanciona al senador dominicano Félix Bautista por corrupción

El Gobierno de EEUU sancionó este martes al senador dominicano, Félix Ramón Bautista Rosario, al que acusa de participar en actos de corrupción, principalmente durante los esfuerzos de reconstrucción de Haití, que sufrió un devastador terremoto en 2010 que acabó con la vida de 316.000 personas.

"El senador Bautista utilizó su posición para involucrarse en corrupción, incluyendo el aprovechamiento de su cargo durante los esfuerzos humanitarios relacionados con la reconstrucción de Haití", señaló en un comunicado el subsecretario del Departamento del Tesoro, Sigal Mandelker.



La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés), organismo encargado de estipular este tipo de sanciones, castigó también a cinco entidades dirigidas por Bautista.



El Tesoro citó varios informes que apuntan que Bautista presuntamente recibió sobornos como senador y que utilizó sus contactos para obtener contratos de obras públicas para la reconstrucción de Haití.



Entre otras prácticas corruptas, una de sus compañías cobró más de 10 millones de dólares por un trabajo que no llegó a completar después del desastre natural registrado en el país caribeño, vecino de la República Dominicana, según la nota.



Así, EEUU decidió sancionar a Bautista bajo la ley Global Magnitsky, que contempla la suspensión del visado y otro tipo de sanciones para los responsables de violaciones de los Derechos Humanos en cualquier lugar del mundo.



"Seguiremos utilizando la (ley) Global Magnitsky para garantizar que los agentes corruptos y aquellos que violan los derechos humanos no puedan usar nuestro sistema financiero para permitir y respaldar sus abominables actividades y explotar a los inocentes", agregó el Tesoro.



Al mismo tiempo, el Departamento de Estado anunció en otro comunicado que Bautista "y sus familiares inmediatos" no podrán entrar en el país por una "corrupción significativa".



En concreto, el Ejecutivo castiga con la prohibición de entrar en el territorio a la esposa de Bautista, Sarah Rojas, y a varios hijos del político dominicano.

A continuación, el comunicado del Departamento de Estado:

Designación pública del senador dominicano Félix Bautista bajo la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones en el Extranjero y Programas Relacionados del Año Fiscal 2018. (Div. K, P.L. 115-141)

El Departamento designa públicamente al senador dominicano Félix Ramón Bautista Rosario bajo la sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones en el Extranjero y Programas Relacionados del Año Fiscal 2018, por su involucramiento en actos de corrupción significativa. La sección 7031(c) establece que, en los casos en los cuales el Secretario de Estado recibe información fidedigna sobre funcionarios extranjeros que hayan estado involucrados en corrupción significativa o en graves violaciones a los derechos humanos, esas personas y los miembros de su familia inmediata pierden su elegibilidad para entrar a los Estados Unidos.

La ley requiere que el Secretario de Estado designe públicamente o de manera privada a esos oficiales y los miembros de sus familias. Además de la designación del senador Bautista, el Departamento también designa públicamente a su esposa, Sarah Haydee Rojas Pena, a sus hijos menores, y a sus otros hijos que incluyen a Félix Ramón Bautista Abreu, Félix José Bautista Abreu, Félix Miguel Bautista Soler, Félix Fidel Bautista Grullón, y Yanilssa Bautista Bencosme.

(Con información de EFE y el Departamento de Estado de EEUU)