EEUU sanciona a empresa con sede en Rusia por robo y venta de herramientas cibernéticas

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos impuso este lunes sus primeras sanciones bajo la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual Estadounidense (PAIPA) contra una red internacional acusada de robar y revender herramientas cibernéticas sensibles de una empresa de defensa estadounidense, en un caso que las autoridades calificaron como una amenaza directa a la seguridad nacional y la economía del país.

El Departamento de Estado anunció la designación de un individuo y dos entidades por el robo de secretos comerciales a ciudadanos estadounidenses.

“El robo de secretos comerciales, en particular en relación con tecnologías sensibles y emergentes, representa una grave amenaza para la seguridad nacional y la prosperidad económica de Estados Unidos”, dijo el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Thomas “Tommy” Pigott, en un comunicado.

Asimismo, añadió que estos delitos “perjudican la seguridad nacional, el empleo, las empresas y las inversiones de Estados Unidos”.

Las sanciones apuntan al ciudadano ruso Sergey Sergeyevich Zelenyuk, a su empresa Matrix LLC, que opera como Operation Zero, y a una firma afiliada en Emiratos Árabes Unidos, Special Technology Services LLC FZ (STS).

Según Washington, Operation Zero actuó como intermediario de “exploits” —códigos que aprovechan vulnerabilidades de software— y comercializó herramientas cibernéticas robadas que estaban destinadas “exclusivamente al gobierno estadounidense y a aliados selectos”.

El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adoptó designaciones paralelas bajo la Orden Ejecutiva 13694.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió: “Si roba secretos comerciales estadounidenses, lo haremos responsable”, y aseguró que su departamento seguirá trabajando con la Administración Trump para “proteger la propiedad intelectual estadounidense sensible y salvaguardar nuestra seguridad nacional”.

Las medidas coinciden con una investigación del Departamento de Justicia y el FBI sobre Peter Williams, ciudadano australiano y exempleado de un contratista de defensa estadounidense.

Williams se declaró culpable el 29 de octubre de 2025 de dos cargos de robo de secretos comerciales. Entre 2022 y 2025, “robó ocho secretos comerciales de ‘exploits de día cero’” y los vendió a Operation Zero por 1,3 millones de dólares en criptomonedas, según el Departamento de Estado.

El Tesoro señaló que Operation Zero “adquirió al menos ocho herramientas cibernéticas propietarias… y vendió esas herramientas robadas a al menos un usuario no autorizado”, mientras ofrecía recompensas para obtener vulnerabilidades en software desarrollado en Estados Unidos.

Como resultado de las designaciones, EEUU bloquea todos los bienes e intereses en bienes de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense.

El Departamento de Estado indicó que la PAIPA prevé sanciones adicionales contra quienes “a sabiendas, hayan participado o se hayan beneficiado del robo significativo de secretos comerciales” cuando ello suponga una amenaza para la seguridad nacional o la estabilidad económica.